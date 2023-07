Dilema FCSB-ului: „Nu găsim avion sub 70.000 de euro dacă vom juca în Danemarca”

Managerul general al vicecampioanei României a spus că nu a găsit un avion sub 70.000 de euro care să-i ducă până în Danemarca și a spus că hotelul va costa o avere, la fel cum s-a întâmplat în sezonul trecut, când FCSB s-a duelul cu norvegienii de la Viking Stavanger.

Mihai Stoica a spus care este dilema FCSB-ului

Mihai Stoica a spus care este , în cazul în care vicecampioana României va trece de bulgarii de la CSKA 1948 Sofia: „A fost foarte slab, singura circumstanță atenuantă a fost că terenul a fost ciudat. Noi trebuia să fim mult mai periculoși.

La cum văzusem bulgarii, trebuia să batem fără emoții. Le-am și spus că jucăm în retur pe un teren unde nu ne simțim bine, fără fani, trebuia să nu avem emoții”.

„Mâine plecăm la Galați, plecăm și stăm 4 ore pe drum, că avem drumuri cum trebuie în România. Sămbătă avem meci, ne întoarcem noaptea, jucăm joi, după duminică avem meci cu U Cluj.

Unii jucători s-au prezentat bine. Dawa are trei meciuri în care a jucat foarte bine, Haruț a fost și el bun. Dar au fost jucători cu experiență care au gafat și n-am înțeles”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Credeam că mai scump decât în Norvegia nu se poate!”

„Am jucat primele jumătăți ale meciurilor foarte bine, poate și pentru că jucătorii de pe bancă n-au intrat foarte bine. Ne place să credem că avem 18-19 jucători, dar momentan avem doar 13-14, poate 15. Noi dacă mergem în Danemarca, un avion mic de 100 de locuri, nu găsim sub 70.000 de euro.

Iar cazarea… nici nu vreau să mă gândesc, zici că te apuci să cumperi hotelul, nu să stai în el. Am zis că mai scump decât în Norvegia nu se poate și am nimerit în Danemarca”, a .

„În Europa s-au schimbat multe. O echipă din Lituania, unde joacă Vucur, Antal, și Gorobsov, a făcut 2-2 cu Galatasaray. Și cu cine? Cu Zaniolo, a fost și Moruțan și mai sunt. Știm bine cine e Stipe Vucur, Antal era rezervă pe la Mioveni și UTA, iar Gorobsov n-a spus multe lucruri în fotbalul nostru.

Noi anul trecut am scos o echipă din Georgia, care Georgia e într-o creștere formidabilă, am scos o echipă din Slovacia, care are un buget foarte mare și am scos o echipă din Norvegia, nu era o echipă chiar de top, dar i-am scos.

Dacă nu era blestemul cu arbitrul francez Bastien, care a dat penalty pentru West Ham, că tot din cauza lui nu a jucat Djokovic, că la meciul CFR-ului la care Djokovic a luat roșu, Djoko s-a dus și i-a spus că e zero ca arbitru. Nu știu dacă va juca sau nu Djokovic, dar ideea e că va avea drept de joc.

La CSKA e ca la noi, doar că invers. Armata la ei e cu arme, nu cu fotbal. Clubul care joacă cu Sepsi a făcut o fuziune cu Litex, suporterii n-au vrut, dar au acceptat până la urmă. E ca la Craiova, echipa nouă a câștigat suporterii. E complicat și pe la bulgari.

Nu era nimeni la meci, stadionul era oribil, Doamne… Stăm mai bine decât bulgarii la multe, la multe aspecte. Șoselele sunt oribile, sub orice critică, eu traversez Bulgaria de două ori pe an. Sofia e ceva ieșit din comun, peste tot vezi pietre imense și nisip, ai zice că se lucrează, dar nu văd pe nimeni să lucreze. Am avut un hotel excepțional, în schimb”, a mai spus MM Stoica.