Mihai Stoica, atac la jucători după CSKA 1948 Sofia – FCSB 0-1: „Sub orice critică!”

Managerul general al vicecampioanei României a spus că a fost dezamăgit de jocul echipei și că încearcă să găsească circumstanțe atenuante, însă nu reușește să înțeleagă ce s-a întâmplat pe teren.

Mihai Stoica, atac la jucători după CSKA 1948 Sofia – FCSB 0-1

Mihai Stoica arată cu degetul înspre unii jucători după duelul câștigat de , unicul gol al meciului fiind marcat de Florinel Coman în prima repriză.

„Sunt foarte dezamăgit. Tot caut circumstanțe atenuante și nu găsesc. Am fost sub orice critică. Mă bucur că am câștigat, dar în fața cui am câștigat? Unii n-au avut atitudine.

A batut vântul, dar nu există absolut nicio scuză. Nivelul lor e de play-out în Liga 2 la noi. Plecăm la noapte, dimineaţa suntem la bază, mâine avem refacere, vineri un antrenament şi o deplasare cu autocarul trei ore şi jumătate”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Nu mă gândesc la calificare, avem meci la Galați!”

„Nu mă gândesc la calificare, avem meci la Galaţi, o echipă după chipul şi asemenărea antrenorului. I-am întâlnit şi în meci amical şi ne-au urcat pe garduri.

Am remarcaţi, dar prefer să ţin pentru mine, altfel toţi ceilalţi o să zică că au dezamăgit. Avem lot mult superior din punct de vedere numeric şi valoric, mult superior”, a .

„Am câştigat fără drept de apel cu echipa lui Mititelu şi, chiar dacă la limită, cu Dinamo. Nu vom avea probleme, chiar dacă nu vor juca vedetele echipei. Acum nu au jucat Pantea, Chiricheş, care abia a venit, Djokovic”, a mai spus MM Stoica.

Și Florin Răducioiu a comentat confruntarea dintre FCSB și CSKA 1948 Sofia, spunând ce a remarcat în jocul vicecampioanei României: „FCSB are o valoare mai mare decât a bulgarilor. Are în arsenalul ei potențialul ofensiv, dar cred că trebuia să arate mai multe în această seară.

Sunt puțin dezamăgit pentru că FCSB ar fi trebuit să înscrie mai mult pentru a nu avea emoții la meciul retur. E o victorie de moral. Bulgarii au avut un ritm destul de bun la început, dar câștigă echipa cea mai bună, FCSB nu cred că va avea mari emoții în retur”.

„Florinel Coman continuă să aibă o formă foarte bună, pentru un atacant e fundamental să înscrie. Surprinzător, mi-a plăcut enorm de mult Dawa. Dawa a fost impecabil din multe puncte de vedere, nu cred și sper că nu greșit, nu a greșit mai mult de o pasă. S-a poziționat bine, a ieșit bine cu mingea și a stat cum trebuie în teren.

Olaru a dat acel echilibru. E ofensiv, e defensiv. Mi-a plăcut de Târnovanu, venea după greșeala aia și e important pentru el să fie atât de concentrat după gafa cu Dinamo”, a mai spus Florin Răducioiu.