Din ce face bani acum Dragoș Pătraru, fostul prezentator al emisiunii Starea Nației. Motivul pentru care a plecat de la Prima Tv

Dragoș Pătraru a spus adio după cinci ani postului de televiziune Prima Tv. El prezenta emisiunea Starea Nației, apreciată de publicul larg. Brusc însă, a decis să dispară de pe micile ecrane, iar mai apoi a venit și cu niște explicații.

Dragoș Pătraru, despre plecarea de la Prima Tv

Din ce face bani acum Dragoș Pătraru? după ce a renunțat la televiziune, fostul prezentator al emisiunii Starea Nației, s-a retras în mediul online.

Acesta prezintă acum un nou proiect, ”Starea Sănătății”, chiar al lui. El a vorbit la un moment dat despre plecarea de la Prima Tv. Prezentatorul tv spunea că a ajuns într-o relație toxică, făcând referire la veniturile încasate.

„Relaţia comercială dintre cele două firme a devenit una toxică. În sensul că noi livram marfa la zi, fără nicio întârziere, iar clientul nostru nu plătea marfa livrată la timp, acumulând întârzieri pe care noi nu le puteam accepta.

Astfel, între a avea în continuare emisiune la televizor şi stima de sine, pe care aproape că o pierdusem, am ales să salvez stima de sine.”, povestea Dragoș Pătraru.

Din ce face bani acum fostul prezentator tv

Nu a durat mult, iar jurnalistul a dat naștere unui nou proiect, Starea Sănătății. El le-a dezvăluit celor de la că proiectul are la bază atât pasiunea pentru sănătate, cât și transformările prin care a trecut.

Mai mult de atât, Dragoș Pătraru spune că deja câștigă foarte bine. Are sponsori, dar și oameni care susțin acest proiect. Cât despre diferențele față de proiectul de la Prima Tv, jurnalistul spune că nu a luat ”niciun ban în buzunar”.

El crede în investiții și de fiecare dată a făcut acest lucru. Iar asta a fost valabil atât în cazul proiectului său, cât și în cel de la Prima Tv. „Starea Sănătăţii este un proiect care nu are la bază doar pasiunea mea pentru sănătate şi transformările prin care am trecut fizic, cât nevoia de a avea nişte bani în plus, pentru ziua de salariu.

Eu de la Starea Sănătăţii, deşi începuse să producă destul de mult, datorită sponsorilor şi oamenilor care contribuiau financiar, nu am luat niciodată un leu. Mai mult, nici de la Starea Naţiei nu am băgat în buzunar nici un ban, ci am investit”, a declarat Dragoș Pătraru, pentru sursa citată mai sus.