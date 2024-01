Dinamo a încercat o lovitură de proporţii în mercato! Negocieri cu un vicecampion mondial! De ce a căzut totul. Exclusiv

Din păcate pentru ”câini”, fotbaliștii de valoare fie cer salarii mari, pe care Dinamo nu și le permite, fie refuză să se alăture unui proiect complicat, care pare sortit eșecului. Așa a fost cazul lui Damjan Djokovic, fotbalist care a refuzat ferm pe Dinamo, pentru că nu ar fi dispus să își complice singur viața în play-out.

Dinamo a negociat cu un mijlocaş din Croaţia! Este vicecampion mondial în 2018

De remarcat că antrenorul Zeljko Kopic este cel care ”trage” de jucătorii străini, în special croați, pentru a-i convinge să ajungă la Dinamo, însă situația e departe de a fi roz pentru ”haită”. ”A discutat și antrenorul cu Djokovic, ei sunt vecini la Zagreb, stau pe aceeași stradă, dar Damjan nu vrea să joace în play-out…”, a explicat Alessandro Caparco, antrenorul cu portarii de la Dinamo.

Acum, dinamoviștii au fost în negocieri avansate cu mijlocașul croat Filip Bradaric, vicecampion mondial cu Croația în 2018. În vârstă de 31 de ani, Bradaric are un CV solid și valora 5 milioane de euro în 2019, când îmbrăca tricoul celor de la Cagliari Calcio, din Serie A.

Fotbalistul a evoluat 29 de meciuri pentru italieni, reușind să ajungă și la Celta Vigo, în Spania, unde a jucat 14 meciuri. În rest, Bradaric a trecut pe la Rijeka (128 de meciuri, 8 goluri și 15 pase de gol) sau Hajduk Split (58 de meciuri).

Discuţiile s-au împotmolit la salariu! “Câinii” nu au vrut să îi dea 150.000 de euro pe an

, în partida Croația – Islanda, înlocuindu-l în minutul 65 pe legendarul Luka Modric. Potrivit surselor FANATIK, fotbalistul care a fost în lotul Croației la Cupa Mondială din 2018 a refuzat categoric să vină la Dinamo, mai ales că dinamoviștii nu au părut dispuși să-i ofere salariul dorit: 150.000 de euro pe an.

În aceste condiții, antrenorul lui Dinamo va organiza o conferință de presă înainte de plecarea în cantonament, unde e de așteptat să vorbească despre sărăcia de la club și despre lipsa unei campanii de achiziții notabilă. La nivel declarativ, Dinamo și-ar fi dorit deja mai mulți jucători de valoare din SuperLiga, cum ar fi Damjan Djokovic sau Dorin Rotariu de la FCSB, însă mai toată lumea e sceptică să se alăture proiectului dinamovist.

“Nu vine nimeni care are cât de cât o cotă”

În condițiile în care ”câinii” sunt deja cu un picior în liga secundă. Această nuanță a fost remarcată de mai toată lumea, în frunte cu Giani Kiriță sau Robert Niță. ”Ei trebuie să se uite la jucători care pot veni în momentul de față și cu foame de performanță și fără a se gândi că își asociază numele cu o eventuală retrogradare a lui Dinamo”, a explicat fostul atacant al Rapidului în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Aia e cel mai grav. când vii la Dinamo și atunci nu vrei să ai în CV Doamne ferește o retrogradare”, a remarcat și fosta legendă a lui Dinamo, Giani Kiriță. Un alt jucător la fel de valoros, dorit de Dinamo, a fost Florin Andone, însă și în acest caz specialiștii au dat verdictul: niciodată un fotbalist bun nu va accepta să vină la o echipă care pare condamnată la retrogradare.

”Cu alți jucători vreo 7! Nu vine nimeni care are cât de cât o cotă. De ce nu s-ar duce la o echipă de locul 7-8, unde poate să aibă șansa să marcheze niște goluri în plus, dacă vrea neapărat să fie aici sub ochii selecționerului. Să vină la Dinamo să ce?

Ei au acum mai multe șanse să se ducă la matineu decât să prindă locul ăla de baraj. E greu, tre să bagi niște echipe sub tine, chiar dacă financiar lucrurile s-au mai reglat. Ei nu văd să aibă vreo strategie. Aruncă niște nume pe piață să calmeze suporterii cred eu”, a explicat Robert Niță, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.