Dinamo are probleme cu noii jucători transferați: „E un risc!”

Administratorul judiciar al „câinilor” i-a felicitat pe acționarii lui Dinamo, care au obținut un contract de sponsorizare foarte bun pentru echipă, însă încă așteaptă o infuzie puternică de capital.

Dinamo are probleme cu noii jucători transferați

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al „câinilor”, vorbind despre riscul la care s-a expus clubul: „Din păcate nu am informații că alte persoane s-ar fi alăturat proiectului. Din câte știu, la această oră nu sunt astfel de persoane.

Eu am zis-o și am fost blamat. Interdicția la transferuri era primul lucru care trebuia să se întâmple. Nu știu ce să mai spun despre ridicarea interdicției, am așteptat cu încredere data de 4 iulie, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru.

Fac lucrul ăsta doar din dorința de a fi bine pentru Dinamo. Am primit draftul noului sponsor competițional, iar lucrurile arată destul de bine. E un progres însemnat față de ultimul an”.

„În 15 zile trebuie să înregistrezi contractul. Atât timp cât nu e ridicată interdicția, noi nu putem înregistra niciun contract. Asta e situația, e o chestie asumată atât de jucători, cât și de noii acționari. O să vedem ce va fi!

Cred că e un risc, sper să se acopere problema interdicției la transferuri și să rezolvăm. Nu e automat. Doamne ferește să ne trezim că nu putem să facem transferuri, pentru că acei jucători trebuie să fie plătiți până la finalul contractului, iar noi, acționarii, nu vom fi de acord să fie plătiți.

Și vom acționa cât Dinamo să nu fie prejudiciată de contractele semnate. Credeți-mă, nu-mi pun problema că dacă au făcut acest pas, că n-ar avea surse financiare în spate.

Dacă toate amănuntele contractuale vor fi bune, mergem în această direcție și țin să-i felicit pe noii acționari, care au făcut un lucru foarte bun pentru Dinamo”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu, la TV .

„Suporterii nu cumpără acțiuni la Dinamo!”

„Suporterii nu cumpără acțiuni la Dinamo! Din câte am văzut în emisiunea aceea, e vorba despre o altă entitate, care e cumva acționar la Dinamo.

Din câte am observat, e vorba despre un vehicul financiar, care e acționar la Red & White și nu la Dinamo. Totul e la dispoziția societății respective. Faptul că intră niște bani în acest scop, nu înseamnă că e o obligație să dea toți banii la Dinamo.

Nu pot să confirm sume, dar suntem undeva mai jos de această sumă, mai puțin. Eu știu că avem datorii curente neachitate și mi-aș dori să fie achitate cât mai repede”, a .

„Inclusiv noi am făcut anumite eșalonări cu anumiți angajați și anumiți jucători. Mai sunt datorii curente care trebuie achitate și nu sunt singurele. Mă așteptam ca acționarii să facă o infuzie puternică la început de drum. Acum văd că pașii sunt mai mărunți, dar în virtutea a ceea ce s-a întâmplat azi, am mai multă încredere.

Să ne hotărâm dacă sunt 1,6 milioane de euro sau 2,4 milioane de euro. Eu știu, dar cert e că mai e nevoie de bani indiferent de cât s-ar fi adus. Mai e nevoie de sume importante ca să ajungem pe zero.

Știți că n-am avut cea mai bună relație cu Vlad Iacob, dar de câteva luni încoace lucrurile s-au îmbunătăți și am început să avem o colaborare deschisă.

Cred că e o persoană care și-a dat interesul foarte tare și cred că trebuie să rămână în cadrul clubului Dinamo. Legal, stă la îndemâna acționarilor să păstreze administratorul special, noi nu avem un cuvânt de spus.

Rămâne de văzut poziția în club pe care vor să îl păstreze, pentru că nu poți rămâne în club pe orice poziție. N-am nicio temere în privința lui Ovidiu Burcă și nu cred că problemele de natură administrativă ar trebui să-l privească pe el. Prieten era cu toți, nu doar cu Vlad”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu.