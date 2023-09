Dinamo și-a găsit stadion pentru următoarele meciuri: „Am semnat procesul verbal”

Dinamo a fost aproape să piardă duelul cu Farul Constanța la masa verde. Formația din Ștefan cel Mare nu avea stadion pentru următoarele meciuri din Cupă și SuperLigă, iar asta a dus la multe emoții pentru conducerea clubului. Din fericire pentru echipă și pentru suporteri, Andrei Nicolescu a găsit o soluție.

Dinamo și-a găsit stadion pentru următoarele meciuri. Va juca pe „Arena Națională” cu FC U Craiova și CFR Cluj

Andrei Nicolescu a avut mari emoții pentru duelurile de acasă ale formației din Ștefan cel Mare. Administratorul special al lui Dinamo a găsit “casa” pentru următoarele meciuri, iar acum apele s-au calmat. Nicolescu susține că s-a înțeles cu Liga și cu Federația, iar .

Apoi, următoarele două partide considerate pe teren propriu ale „câinilor” vor avea loc pe „Arena Națională”. Este vorba despre duelul cu FC U Craiova programat pe 26 septembrie în Cupa Romniei, și de cel cu CFR Cluj din 8 octombrie din SuperLiga.

“Am avut colaborarea și suportul și al FRF-ului, și al Ligii și dacă nu se putea pe ‘Arcul de Triumf’, am fi avut varianta Buzău. Aseară am discutat în extremis acest lucru, din fericire rămânem în București.

Am discutat la Primăria Municipiului București, am discutat cu ‘Arcul de Triumf’ să facem o mapă a evenimentelor atât din partea noastră cât și din parte dumnealor. Să putem să colaborăm cu LPF.

Am semnat astăzi procesul verbal pentru meciul de Cupă cu FC U Craiova și cel cu CFR Cluj. Vom juca pe Arena Națională. Am discutat pentru perioada până la finalul sezonului și se pare că nu mai sunt evenimente care să nu ne mai pună în situații delicate”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru .

Andrei Nicolescu trage un semnal de alarmă înainte de Dinamo – Farul: “Ne trebuie răutate!”

După 9 etape în SuperLiga, Dinamo are doar 8 puncte și se află în zona periculoasă a clasamentului. Înaintea jocului de vineri cu Farul, . Administratorul special al formației din Ștefan cel Mare și-ar dori ca echipa să dea dovadă de mai multă agresivitate, în sensul bun al cuvântului, dar să lege și mult mai bine jocul pe faza de atac.

“Noi, sportiv, sincer nu suntem foarte bine. Eu mă așteptam cumva să nu fim ‘căței’. Am fost un pic ‘căței’ la meciul ăsta cu Craiova. Am jucat fotbal când adversarul, cumva, ne-a lăsat. Am început să punem presiune pe ei după ce au simțit că au un avantaj. Cred că suferim în ultimii 30 de metri, cred că se vede, nu trebuie să vă spun eu asta. Eu unul mi-aș dori un pic mai multă răutate, în sensul bun al cuvântului.

La golul pe care l-a marcat Craiova, uitați-vă să vedeți trei contre la minge. Din toate cele trei mingea rămâne la ei, ba chiar am senzația că unul dintre jucătorii noștri în contra respectivă încearcă să se protejeze. Mentalitatea asta trebuie schimbată, orice fază trebuie tratată cu o răutate în joc care să ne poată da posibilitatea să nu mai fim în situații limită.

Da, ne-am mulțumi și cu un egal contra Farului, depinde foarte mult cum se desfășoară meciul… În mod normal, pentru noi orice punct acum, în perioada asta, este binevenit”, a spus Andrei Nicolescu, conform .