„Dinozaurii” lui U Cluj, dărâmați după ratarea play-off-ului: „A fost prea mare presiunea!”

Partida dintre FC Voluntari și U Cluj, din etapa 30 a SuperLigii, s-a terminat la egalitate, scor 0-0. .

Alex Chipciu, după FC Voluntari – U Cluj 0-0: ”Toată lumea e dărâmată mental acum”

a explicat care a fost cauza pentru care U Cluj nu a reușit să învingă la Voluntari și a vorbit despre atmosfera din vestiar de după meci.

ADVERTISEMENT

”Un singur meci nu face diferența. Pe analiză, clar au fost mai multe greșeli în acest sezon. A fost un meci foarte ciudat. Au fost diferite stări. Am vrut să jucăm un sistem, s-a accidentat Roguljic, apoi au schimbat și ei sistemul.

Am avut niște ocazii incredibil de mari. A fost o presiune mare pe toată lumea, a fost cam mare. Și dacă ne calificam în play-off, clar eram mulțumiți pe moment. Acum e clar că ne gândim să luăm locul șapte.

ADVERTISEMENT

Erau meciuri importante, plus că aveam și noi prime de calificare în play-off. Știam că Sepsi conducea la pauză pe Petrolul, apoi am primit informația că au marcat, dar nu am reușit.

Strategia a fost să ținem, să ținem, dar am dat de un adversar care nu și-a dorit nimic. Trebuia să începem de mai devreme să atacăm, dar e tardiv acum. Avem Cupa acum și sperăm să ocupăm locul șapte. Sezonul nu cred că e ratat, dacă vom caștiga play-out-ul.

ADVERTISEMENT

În vestiar am vorbit, nu a fost chiar o ședință, dar a spus toată lumea ce simte. Toată lumea e dărâmată mental acum, dar lucrurile astea te întăresc. Clar vom fi mai buni în meciurile viitoare, asta e rețeta”, a declarat Alex Chipciu.

Dan Nistor, după ce U Cluj nu s-a calificat în play-off: ”Nimeni nu a spus nimic în vestiar”

La finalul înfruntării dintre FC Voluntari și U Cluj, Dan Nistor a vorbit despre dezamăgirea provocată de ratarea play-off-ului și a fixat noul obiectiv al echipei.

ADVERTISEMENT

”Am fost la mâna noastră, iar acest lucru a pus presiune pe noi. Am avut patru ocazii mari, nu am reușit să înscriem. Cei de la Sepsi au marcat în minutul 93, acesta a fost deznodământul.

Trebuia să facem mult mai mult astăzi ca să ne calificăm. Ne pare rău pentru acești suporteri, care au arătat încă o dată că sunt alături de noi.

E o supărare foarte mare, dezamăgire, nimeni nu a spus nimic în vestiar. Din minutul 70 am vorbit cu anumite persoane din tribună și ne țineau la curent. Asta este viața, în fotbal se pot întâmpla multe.

E dezamăgirea mai mare astăzi decât în finala Cupei. Obiectivul rămâne o clasare între locurile 7-9”, a declarat Dan Nistor, după FC Voluntari – U Cluj 0-0.