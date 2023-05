Dinu Maxer, pus la zid după ce a rămas singur. Ce-au zis fanii despre Deea Maxer și Nicoleta Luciu: ”Te-au lăsat pentru ceva mai bun”

Cântărețul a fost după ce a rămas singur. Ce-au zis fanii despre fosta soție și vedeta cu care a avut o relație amoroasă timp de 6 ani. Internauții cred că artistul a fost lăsat de ambele femei pentru ceva mai bun.

Dinu Maxer, criticat după ce a divorțat de Deea și s-a despărțit de Nicoleta Luciu. Ce mesaje i-au lăsat fanii

Dinu Maxer a ajuns să fie criticat după ce a divorțat de Deea și s-a despărțit de Nicoleta Luciu. Vedeta a încercat o sentimentală cu o tânără de aproape 30 de ani, Ada, însă nici această legătură nu a funcționat.

Acest aspect a fost luat în vizor de fani care i-au lăsat mesaje în mediul virtual. Oamenii cred că bărbatul își merită soarta pe care o are la 48 de ani. În plus, aceștia cred că vedeta nu are voce și piesele sale sunt neinspirate.

„Ce iubit frumos are Deea. Amândouă te-au lăsat pentru ceva mai bun. De Nico nu mai zic, nu aveai tu ce să îi oferi”, „Săracu, nu îi spune nimeni că nu are inspirație. Nu degeaba l-au lăsat femeile. Se încăpățânează, nu vede că nu are talent deloc”.

„Mă Dinule, fără supărare, dar ai față de fătălău. Mai schimbă-ți freza aia tristă”, „Mai e și îmbrăcat ca un glob din bradul de Crăciun”, sunt câteva dintre comentariile primite de Dinu Maxer pe contul personal de Instagram.

Dinu Maxer și Deea, separare după o relație de 18 ani

Dinu Maxer și Deea s-au separat după o relație care a durat timp de 18 ani, perioadă în care au venit pe lume doi copii. Cei doi parteneri de viață au luat decizia de a divorța în luna martie, când au luat-o pe drumuri diferite.

Artistul este împăcat cu traiul pe care-l duce, în grija sa rămânând băiatul, Andreas. Pe de cealaltă parte, fosta soție a rămas să o crească pe fetiță și are un mare ajutor din partea mamei sale care s-a mutat recent la ea.

În plan sentimental, dansatoarea și-a refăcut viața și se iubește cu un tânăr pe nume Robert. Bărbatul lucrează la un service auto și cu ajutorul șefului vinde mașini. Acesta nu este om de afaceri și nu este milionar.

„Băiatul cu care este acum Deea este super de treabă, este super mișto ca om, doar că este sărăcuț, nu este bogat. Nu are service-ul lui”, au spus apropiații frumoasei brunete pentru .