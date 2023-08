Dinu Maxer, surprins alături de Iuliana, sora Nicoletei Luciu. În ce relații au rămas cei doi

Dinu Maxer a fost surprins alături de Iuliana Luciu, sora mai mică a Nicoletei Luciu, la o petrecere pe litoral. Cei doi s-au afișat împreună pe rețelele de socializare.

Dinu Maxer a fost surprins alături de sora Nicoletei Luciu, Iuliana. Ce a postat cântărețul

Înainte de a o cunoaște pe Deea, . Au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz de la acea vreme, însă au decis să meargă pe drumuri separate.

Dinu Maxer a început o relație cu Deea, cu care s-a căsătorit în 2008. De atunci au devenit părinți de două ori. Au divorțat în această primăvară, după mai bine de 14 ani de căsnicie.

La rândul ei, Nicoleta Luciu s-a căsătorit cu Zsolt Csergo, alături de care are patru copii. Vedeta trăiește acum la Miercurea Ciuc și a mai avut câteva apariții la TV în ultimii ani.

După despărțirea de Nicoleta Luciu, se pare că Dinu Maxer a rămas în relații bune cu sora vedetei, Iuliana Luciu. Aceasta din urmă activează ca DJ în prezent și se ocupă de muzica din cluburi și de la petrecerile private.

De curând, Dinu Maxer și Iuliana Luciu au fost surprinși la o petrecere de pe litoral. Fostul soț al Deei Maxer a postat pe Instastory un clip video alături de ea și de un alt prieten, dovadă că se înțeleg bine și în prezent.

De ce s-au despărțit Dinu Maxer și Iuliana Luciu

În urmă cu ceva timp, Dinu Maxer a explicat motivul care a dus la . Cântărețul nu se gândea la căsătorie și copii atunci când era împreună cu fosta actriță, dar acest lucru s-a schimbat atunci când a întâlnit-o pe Deea.

“Eu nu am vrut să mă căsătoresc. Am și spus-o public. Acesta este probabil și unul dintre motivele pentru care relația cu Nicoleta Luciu s-a încheiat și că n-am vrut să fac copii. Deci, într-adevăr, Deea a fost ceva unic pentru mine în viață.

M-a determinat să îmi doresc și căsătoria cu ea, și să am copii cu ea, iar lucrul acesta ține într-adevăr și de maturizarea mea, de momentul în care au venit lucrurile, nu au fost forțate.

Au fost niște condiții care au fost prielnice să spun așa, fiindcă eu am avut o copilărie umbrită de un divorț foarte tumultuos al părinților mei.

Și din cauza asta, plus că eu mi-am pierdut și un frate, care a murit într-un accident de tramvai, am tras așa niște concluzii și am zis că nu vreau.

Probabil traumele acelea psihice s-au diminuat și atunci a apărut Deea, care a venit într-un moment senin al vieții mele și s-au legat lucrurile”, a explicat Dinu Maxer pentru .