Fotbalistul suspectat de dopaj în Superliga a revenit la antrenamentele echipei! „Ar putea reintra în două săptămâni”

Agenţia Naţională Anti-Doping îl anchetează pe Cosmin Matei, după ce titularul de la Sepsi OSK a fost testat pozitiv cu Metilhexanamina la sfârșitul meciului cu Universitatea Craiova. Laszlo Dioszegi spune că mijlocașul trupei din Sfântu Gheorghe a revenit la antrenamente și așteaptă să joace și în SuperLiga.

Pus sub acuzare de către ANAD, Cosmin Matei face tot ce îi stă în putere să revină cât mai repede în SuperLiga. , un laborator din Austria, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Laszlo Dioszegi a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit ultimele detalii despre mijlocașul de la Sepsi. Cosmin Matei a revenit la ședințele de pregătire, iar dacă rezultatul din Austria este unul favorabil, ar putea să joacă din nou în campionat peste două săptămâni.

„Toată lumea e ok, inclusiv Matei a început pregătirea. Aleargă, dar îi mai trebuie o săptămână și jumătate până revine în sânul echipei, deci toată lumea e ok în afară de el. Am auzit că este puțin răcit Rondon, dar restul sunt ok.

Avocatul lui a trimis o probă în Austria și așteptăm rezultatul, se pot spune că a fost contaminate pastilele. Dacă se dovedește, el nu este vinovat absolut deloc. Ar putea reintra peste două săptămâni, dar problema mare este ce spun cei de la ANAD”, a spus Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea poate fi urmărită live pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Fostul președinte ANAD, detalii despre cazul lui Cosmin Matei: „Poate să scape”

la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că fotbalistul poate scăpa de suspendare. Fostul președinte ANAD a spus că mijlocașul covăsnenilor ar putea beneficia de o pedeapsă redusă, dacă se dovedește că suplimentul a fost contaminat.

“Este o substanţă specifică, sancţiunea maximă este de doi ani. În urma unei audieri, a unui proceduri unde jucătorul va fi invitat, suspendarea poate fi redusă. De obicei, proba B nu schimbă lucrurile. Până la urmă, concentrarea ar trebui să fie pe lipsa intenţiei şi a vinovăţiei.

Să demonstreze că nu a avut intenţia de a lua acele substanţe, ca în cazul Simonei Halep. Dacă se dovedeşte că nu a fost intenţie, suspendarea poate să se reducă la 0-8 luni. Poate chiar să scape de suspendare.

Atunci când apar în comisii, sunt oameni care judecă. Dacă sportivul poate lămuri, orice este posibil. Nu are cum echipa să piardă rezultatul unui meci, chiar dacă a fost în competiţie. Pentru a se anula în rezultat, trebuie să fie cel puţin trei jucători depistaţi pozitiv”, declara Cristi Balaj.

