Pact FCSB – Sepsi?! Laszlo Dioszegi vorbește despre „cazul Ștefănescu” după dezvăluirile lui Gigi Becali

Laszlo Dioszegi a vorbit despre cazul lui Marius Ștefănescu, absent din . Ce „pact” ar fi făcut cele două formații după dezvăluirile lui Gigi Becali.

Cu toate acestea, latifundiarul din Pipera susține că nu vrea să o ia pe vedeta covăsnenilor.

„N-am auzit așa ceva în viața mea. Ce afacere să avem noi cu FCSB? Doar o dată, când l-au luat pe Dumiter? Cum să avem noi semnat așa ceva, ca Ștefănescu să nu joace cu FCSB?

Nu avem noi nicio afacere. Habar nu am. Nu știu ce e asta, dar noi nu avem nicio afacere cu nicio echipă de fotbal. Nu știu de unde a scos-o domnul Becali. Eu am discutat o singură dată cu dânsul prin telefon, când a dat ofertă verbală pentru Ștefănescu.

Eu am zis că nu, nici nu se pune problema, Ștefănescu nu pleacă de la noi. Am avut oferă de la FCSB și de la Rapid, dar nici nu am vrut să aud. Domnul Becali ne-a oferit atunci 700-800 de mii de euro.

Dar nu avem nimic semnat. Cum să faci o asemenea afacere? Ștefănescu să nu joace cu FCSB? 100% a glumit. A vrut să tulbure putin apele.

Cum să semnezi un act pentru ca Ștefănescu să nu joace contra unei echipe”, a declarat Laszo Dioszegi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„N-am făcut nici o afacere mică cu domnul Becali”

Marius Ștefănescu n-a jucat deloc împotriva FCSB-ului în acest sezon. În două meciuri, vedeta lui Sepsi a fost suspendat, iar în celălalt a fost accidentat.

„Eu nu am făcut nicio afacere cu domnul Becali. Nu una mare, nici una mică n-am făcut. Singura a fost când a venit prin agent și l-a cumpărat pe Dumiter. Eu cred că a glumit. Am văzut că mai glumește. A aruncat niște vorbe în vânt ca să pună paie pe foc”, a adăugat patronul lui Sepsi

Gigi Becali: “Stefanescu ARE INTERZIS sa joace impotriva FCSB!” | REACTIA SOC a lui Laszlo Dioszegi