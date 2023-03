Discuție de culise cu Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, a doua zi după calificarea în play-off. Verdict dur despre șansele de promovare în SuperLiga. Video exclusiv

a revenit la programul normal, iar Dumitru Dragomir a fost parcă mai în formă ca oricând. Fostul președinte al LPF are informații din interior de la Dinamo și a vorbit despre șansele de promovare în SuperLiga.

Dumitru Dragomir s-a întâlnit cu Ovidiu Burcă. Ce i-a reproșat fostul președinte al LPF

Dumitru Dragomir a lansat o nouă profeție care nu va fi deloc pe placul „câinilor”. „Oracolul din Bălcești” chiar s-a întâlnit cu tehnicianul lui Dinamo: „Nu pot să promoveze. Am vorbit chiar acum de dimineață cu antrenorul Burcă. Am stat vreo 45 de minute cu el. A avut întâlnire cu cineva la o cafea la mine la restaurant. Am venit și eu și a rămas cu mine la discuție, pentru că eu sunt de meserie antrenor”.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

Mitică Dragomir chiar i-a dat un sfat lui Burcă și știe de ce Dinamo nu a reușit să câștige în fața penultimei clasate: „Bine, eu sunt pe era din urmă în care aveam toate categoriile. Eu le-am zis: ‘Băi, nu mai pune presiune pe echipă! Că de-asta n-ai putut să bați ieri!’.

Iar experimentatul conducător de fotbal i-a dat și un exemplu: „Presiunea omoară fotbalistul. Știi ce face Hagi? Pune presiune în timpul săptămânii și îi obișnuiește. În momentul când vine meciul, prin comportarea lui Hagi, jucătorii sunt obișnuiți!”.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă, deranjat de atitudinea jucătorilor săi cu Poli Timișora: „Nu dădeau nici o pasă de 2 metri!”

Dumitru Dragomir a dezvăluit și care e după meciul cu Poli Timișoara și crede că ar trebui să schimbe foaia: „Dar în momentul în care tu zâmbești, mai spui o glumă cu el, iar duminica vrei să îl păstrezi tot în tensiunea pe care a avut-o, nu poți! Că vine altă tensiune peste care îl distruge!

Băi, n-auzi. Zice: ‘Domne, e de neînțeles, că nu dădeau nici o pasă la doi metri!’. Din cauza presiunii”. Ovidiu Burcă i-a dat dreptate lui Dragomir: „A spus: ‘Da, nea Mitică! Asta cred și eu că a fost presiunea’.

ADVERTISEMENT

„Don Corleone” îl laudă din nou pe Hagi și explică: „Pentru că nu sunt fotbaliști cu un moral deosebit. Noi cu fotbaliștii nu plecăm nicăieri în străinătate lunar, să fie fie întâlniri internaționale, să îi mai pună și o talpă. Am desființat și echipa de diviza C, unde îi căleau bine pe copii. Aici nu ar trebui să joace nimeni peste 20 de ani, așa cum face Hagi!”.

Dumitru Dragomir știe de ce are nevoie Dinamo pentru a promova: „N-are echipă!”

Dumitru Dragomir e convins că Dinamo ar promova dacă ar avea măcar trei fotbaliști de valoare: „Dinamo n-are echipă de promovat! I-am spus lui Burcă: Vrei să promovezi? Băgați bani și cumpărați trei jucători de valoare!”.

ADVERTISEMENT

Replica antrenorului este însă sugestivă: ‘De unde banii nea Mitică?’. Burcă nu e băiat prost. El crede în promovare, dar și eu cred că voi fi miliardar”, a mai spus fostul președinte al LPF.