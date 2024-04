Divorț cutremurător în showbiz. Și-au spus adio după 20 de ani împreună

Divorț cutremurător în showbiz. Două vedete, extrem de apreciate la nivel internațional, au decis să își spună adio. Au fost împreună mai bine de 20 de ani, au trei copii, dar acest lucru nu a contat.

Comediantul englez Sacha Baron Cohen și actrița Isla Fisher divorțează după mai bine de 20 de ani de relație. Cuplul are două fete, în vârstă de 16 și de 13 ani, dar și un băiat în vârstă de opt ani.

Menționăm faptul că cei doi s-au căsătorit în urmă cu 14 ani, dar formau un cuplu de 23 de ani. Tocmai din acest motiv, nimeni nu ar fi crezut vreodată că Sacha Baron Cohen, în vârstă de 52 de ani, și Isla Fisher, în vârstă de 48 de ani, o vor lua pe drumuri separate.

Cei doi s-au cunoscut în anul 2001, la o petrecere din Sydney. Niciunul dintre ei nu era atunci prea cunoscut. Lucrurile s-au schimbat în momentul în care comediantul a devenit apreciat de publicul larg, după rolul din Borat.

De cealaltă parte, Isla Fisher, fosta lui parteneră de viață, s-a făcut remarcată odată cu lansarea producției Wedding Crashers, în anul 2005. S-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt, iar în 2010 și-au unit destinele.

Tocmai din acest motiv, Cei doi parteneri însă, au făcut anunțul într-un mod complet neașteptat, într-o postare pe contul personal de socializare.

Anunțul făcut de Sasha Baron Cohen și Isla Fisher

„După un lung meci de tenis care a durat mai bine de 20 de ani, ne punem în sfârșit rachetele jos.”, au transmis Sasha Baron Cohen și Isla Fisher pe Instagram.

Când a fost stabilit acest divorț cutremurător? Sacha Baron Cohen și Isla Fisher nu au vrut să dea pre multe detalii. Pe de altă parte, ei au anunțat public că încă din anul 2023.

Totodată, fostul cuplu a făcut un apel la intimitate, având în vedere că la mijloc sunt și trei copii. Referitor la creșterea acestora, cei doi foști soți se vor ocupa împreună de acest aspect.

„În 2023, am depus împreună o cerere pentru a pune capăt căsniciei noastre. Am acordat întotdeauna prioritate vieții noastre private și am lucrat în liniște la această schimbare. Împărtășim pentru totdeauna devotamentul și dragostea noastră pentru copiii noștri. Apreciem sincer faptul că respectați dorința familiei noastre de intimitate.”, au mai spus Sacha Baron Cohen și Isla Fisher.