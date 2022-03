”Doctor Perfect”. Yazan Aqrabawi, stomatologul vedetelor, are o poveste de viață demnă de Hollywood: ”Era să mor din cauza dinților!”

Stomatologul Yazan Aqrabawi este tânăr, dar, deja, se poate lăuda cu o mare reputație! Vedete cu greutate din showbiz-ul românesc, însă și români de rând, toți în căutarea danturii perfecte, au apelat la serviciile faimosului dentist. Iar rezultatele sunt pe măsură, zâmbetul lor fiind, acum, unul de… Hollywood. Molcomul Yazan Aqrabawi a povestit, pentru FANATIK, cum a ajuns să fie printre cei mai apreciați medici stomatologi din România, iar lucrările sale de estetică medicală să fie considerate „adevărate capodopere”.

Yazan a devenit dentist după ce, în copilărie, a fost la un pas de moarte. A căzut de la etajul 3!

Pasiunea lui Yazan pentru stomatologie vine după ce, pe când era copil, a fost la un pas de moarte! ”Când eram mic, am avut probleme mari cu dantura… S-a întâmplat din cauza unui accident! Locuiam pe lângă Mall Vitan și am căzut de la etajul 3…

Am stat în comă 3 luni, nu am mers pe picioare aproape doi ani, mandibula și maxilarul erau rupte, dinții sparți. Pot spune, fără să exagerez, că am dormit cu stomatologii. Și de-atunci, mi-a plăcut asta, mi-a plăcut să îi văd cum lucrează și mi-am dat seama că vreau și eu să ajut oamenii să aibă un zâmbet perfect”, povestește proprietarul clinicii Creating Smile.

Cum se întâmplă deoseori în viață, dorința lui Yazan de a deveni doctor nu a fost pe placul tatălui său. ”Nu e nimeni medic la mine în familie. Tatăl meu chiar nu era de acord să fac stomatologia. El este un puternic om de afaceri și voia să merg pe linia lui, pe business”, povestește, zâmbind, medicul stomatolog specializat pe estetică dentară.

Medicul Yazan: ”Nu-mi doream decât să-mi urmez visul”

Doar că, uneori, visele sunt mai puternice decât orice! Și, fără a fi descurajat de insistențele tatălui său pentru a deveni afacerist, doctorul Yazan și-a urmat chemarea de suflet. ”Am luat Bacalaureatul, i-am spus tatălui meu că vreau să fac Stomatologia, iar el mi-a zis că nu este de acord, că trebuie să intru în afaceri. I-am replicat că nu îmi place să fac business, iar el m-a informat ferm, că în acest caz, trebuie să mă descurc singur! Și am făcut-o, fiindcă nu îmi doream decât să îmi urmez visul…

Nici nu aveam cetățenia română, pe atunci. Am beneficiat de o bursă, am fost trimis la un schimb de experiență în altă țară, eu fiind din Iordania. M-am dus în Franța, în Slovenia, în Turcia… Am primit, tot atunci, o bursă mai mare, de merit, dar în… Alaska. L-am sunat pe tatăl meu și l-am rugat să mă ajute, iar el mi-a zis așa: `Ești bărbat, descurcă-te!`. Iar financiar, tata era foarte ok…”, a istorisit Yazan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Război rece cu tata! A muncit ca hamal în Alaska, să-și finanțeze studiile

Rămas fără sprijinul familiei, tânărul iordanian Yazan s-a ambiționat și a decis să le arate tuturor din ce aluat este făcut… Chiar dacă asta a însemnat, pentru o vreme, renunțarea la viața de lux cu care se obișnuise până atunci. Iar maturizarea a fost una rapidă.

”Am început să lucrez acolo, în Alaska/ Statele Unite ale Americii, și, în paralel, să învăț pe rupte. Era un chinez care avea un magazin, m-a angajat la el. La 5 dimineața, deschideam depozitul din spate, băgam marfa înăuntru, totul pentru 10 dolari pe zi, timp de aproape un an”, povestește Yazan. Dar, în felul acesta, adolescentul ambițios a supraviețuit în Alaska și a reușit să termine, cu brio, cursurile.

După finalizarea acestora, între el și tatăl său, un potent om de afaceri la noi în țară, tensiunile s-au mai aplanat, chiar dacă, în continuare, fiul era îndemnat să preia afacerea familiei, iar el refuza, dorindu-și doar să lucreze pentru oameni.

”Când am terminat Stomatologia, în 2012, am venit înapoi în România. În 2013 nu am lucrat, apoi m-am angajat la un dentist. Lucram pentru 500 de lei pe lună… Tatăl meu îmi dădea numai banii necesari cât să supraviețuiesc, când am venit aici. Tot încerca să mă atragă în afacerile lui…

BMW-ul și… covrigii

Cabinetul era în București, medicul acela făcea tot estetică stomatologică, lucra bine. Dar rezultatul nu era foarte frumos, nu avea tehnologia de acum, nu avea nici materiale. Eu făceam și curățenia în cabinet, deoarece nu-și permitea nici măcar o asistentă.

Uneori, dimineața, mă ruga să iau tramvaiul, pentru că nu știa cine sunt eu sau cine e tatăl meu, ca să cumpăr covrigi. Eu aveam un BMW, seria 7, dar el habar nu avea (râde, n.red.). Și mergeam să iau covrigi… A aflat până la urmă cine sunt de la un alt arab. Atunci mi-a dat toți banii pe care mi-i datora, pentru că întârzia des cu salariul (râde iarăși , n.red.)”, își continuă povestirea Yazan.

Supărat pe mentalitatea de la noi: ”Un medic nu este Dumnezeu, dar sigur te poate ajuta. Nu e frumos să judeci un medic!”

Dorind să învețe cu adevărat ce înseamnă estetica dentară, dr. Yazan a plecat la Londra să se perfecționeze, iar apoi a revenit în România. Doar că, spre surpriza lui, a descoperit că acest domeniu este un teren ”virgin” și că românii au idei preconcepute, chiar greșite cu privire la subiectul esteticii dentare.

”Medical nu este greu, dar e dificil să lucrezi cu oamenii! Unii pacienți își iau informațiile de pe Google și rămân cu acestea în cap, devin greu de convins pe anumite subiecte. Să fiu sincer, aici, la noi în România, nu există respect pentru medici, nu doar când vorbim despre stomatologie, ci și de cei din alte spitale. Nu este frumos să judeci un medic, orice medic…

Omul acesta învață o viață întreagă! Un medic nu este însă Dumnezeu, dar sigur te poate ajuta. De exemplu, vaccinarea… Nimeni nu te obligă să te vaccinezi, dar măcar nu îți da cu părerea, medical, despre vaccin, nu aduce argumente de neprofesionist, precum ideea că s-ar fi făcut prea repede”, se revoltă Yazan.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care vreau să îmi deschid un cabinet și în Dubai. Acolo, vorbim despre un alt nivel, iar medicina este cu adevărat respectată”, mai precizează medicul.

„Am în plan să-mi deschid o clinică de estetică dentară și în Dubai. Ar fi un pas înainte în viața mea, mi-ar permite să mă dezvolt mult din punct de vedere profesional. Dubaiul este un alt nivel, de clasă mondială”

„Degeaba avem doctori buni, dacă nu avem tehnologie”

Încet-încet, însă, a reușit să le explice oamenilor ce înseamnă un zâmbet perfect, a la Hollywood. ”Secretul unei danturi frumoase este materialul și adaptarea. Tehnologia e esențială, în România lucrurile merg mai încet la acest capitol.

Cred că suntem, față de Occident, cu vreo 10 ani în urmă când vine vorba despre tehnologie în estetica dentară. Degeaba avem resurse umane, degeaba sunt medici buni și degeaba le place românilor să muncească, tehnologia ne diferențează, ne trage în jos. Mai exact, lipsa acestei tehnologii…”, a precizat Yazan, pentru FANATIK.

Creating Smile, cabinete ca niște OZN-uri

Cabinetul medicului Yazan, Creating Smile, seamănă mai mult cu bordul unui… OZN. Pe lângă aparatele pe care le cunoaște toată lumea, observi o multitudine de alte monitoare și luminițe. ”Acesta este un microscop care mă ajută la anumite proceduri. Mai sunt monitoare pentru pacienți, în care ei pot urmări personal ce se petrece în gura lor, care este stadiul lucrării.

Când vine vorba despre materiale, eu țin pasul și le aduc pe cele mai noi, pe cele mai performante. Este adevărat, sunt mai scumpe, dar contează decisiv să fie cele mai bune. Contează enorm pentru încrederea pacienților și pentru rezultatul final pe care îl vor vedea apoi în oglindă”, ne-a explicat cu pasiune dr. Yazan, indicând mai multe aparate SF dispuse în jurul scaunului profesional pe care stă pacientul în timp ce este tratat.

„Munca noastră este precum cea a unui bijutier”

Pe lângă tehnologia formidabilă care se vede cu ochiul liber, mai există și materialele cu care se lucrează la Creating Smile. Acestea, cum amintea și mai sus, trebuie să fie cele mai moderne, mai calitative. Yazan își compară munca cu cea a unui bijutier!

”Munca noastră este de mare finețe, precum a unui bijutier. Trebuie să îi faci dinții clientului așa cum și-i dorește el… De aceea, e obligatoriu să fii și un bun psiholog, să înțelegi ce vrea cu adevărat. Iar atunci, dacă omul va fi mulțumit, te va recomanda cu căldură peste tot…

Astăzi, sincer, dacă deschid în orice colț al Bucureștiului, clienții mei o să vină după mine. Nu contează că e la Unirii sau în Ferentari, mă urmează, fiindcă știu că vor pleca satisfăcuți”, ne-a mai explicat renumitul medic stomatolog.

„Doctor Perfect” Yazan, dezvăluiri despre Mutu, Prodanca, Ilie Năstase și Codin Maticiuc

Devenit un adevărat expert în a transforma un zâmbet obișnuit într-unul strălucitor ca soarele sus pe cer, dr. Yazan a început să fie căutat și de vedete. Iar printre acestea s-au numărat nume importante precum Adi Mutu, Ilie Năstase, Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf, Codin Maticiuc sau cântărețul Connect-R.

”Eu am început, de exemplu, să lucrez cu Adi Mutu. O lucrare complexă, mare, cu implanturi. Lui îi era frică, la început, că nu știa despre ce este vorba. Dar l-am terminat rapid, nu l-a durut nimic, și și-a dat seama că sunt de încredere. Iar asta contează cel mai mult… Acum îi puteți admira zâmbetul perfect la toate meciurile Rapidului și la toate conferințele de presă…

Apoi au urmat recomandările celor care au fost lucrați de mine și de echipa mea. Și așa i-am cunoscut și pe marele Ilie Năstase, și pe simpaticul Dumitru Dragomir. Da, am lucrat și cu oameni faimoși, potenți, care și-au dorit să rămână cât mai discreți”, a dezvăluit medicul pentru FANATIK.

Evident, când vine vorba despre vedete, apar și noi provocări. Noi dificultăți. Probleme de abordare, legate în principal de modul în care doresc să fie tratați.

„Ana este perfecționistă, vrea totul gata în 3-4 zile”

”Cea mai dificilă, ca pacient, a fost . Nu avea probleme cu dantura, dar ea are mereu așteptări foarte mari, este o perfecționistă, vrea totul repede, vrea gata în trei-patru zile… totul. Până la urmă, ne-am înțeles (râde, n. red.).

Mi-a spus, pe atunci, Reghe să nu o bag în seamă, doar să îmi fac treaba”, povestește Yazan. Rezultatul însă a fost pe măsură, Prodanca fiind, și acum, foarte mândră de felul în care îi arată dantura ”construită” la clinica Creating Smile.

Iar dacă la Anamaria Prodan a fost de muncă doar când a venit vorba despre estetică dentară, pentru sau Connect-R s-au realizat lucrări complexe. ”Dantura cu cele mai multe probleme? Fără îndoială, Connect-R și Codin”, ne-a dezvăluit Yazan.

Sfaturi profesioniste pentru o dantură perfectă: „Zahărul este cel mai rău!”

Când vine vorba despre danturi perfecte, Yazan e categoric. Clienții lui trebuie să respecte anumite reguli. ”Eu le cer pacienților, după ce le termin orice tratament, să vină la control o dată la șase luni. Nu dau garanție lucrărilor dacă nu ajung la control”, mai spune el.

De asemenea, Yazan recomandă celor care doresc să aibă un zâmbet perfect, să respecte câteva principii de bază. ”Recomand ca oamenii să se spele de 3 ori pe zi pe dinți și să se controleze măcar o dată pe an. De 3 ori, din experiența mea, este ideal să se spele.

Dacă lăsăm între cele două spălări 8, 10, 12 ore, până seara târziu, este un timp prea lung… Măcar o dată, după masa principală a zilei, la prânz, este indicat să te speli pe dinți și să folosești și o apă de gură. De fapt, după fiecare masă a zilei, ar trebui să îți cureți dinții”, i-a mai sfătuit Yazan pe români, în exclusivitate pentru FANATIK.

Iar când vine vorba despre întreținere, indicațiile lui Yazan Aqrabawi acoperă mai multe situații. ”Utilizarea periuțelor de dinți depinde de starea gingiilor. De exemplu, dacă sunt sensibile sau inflamate, este necesar să folosim periuțe manuale.

La o dantură în regulă, e bună și periuța electrică. Alimentele care distrug dantura sunt cele cu mult zahăr. Totul depinde de alimentație, iar mâncarea este acum procesată și nu e prea sănătoasă. Zahărul în principal, ciocolata, dulciurile, sucurile acide afectează dantura”, a mai spus dr. Yazan.

Marea dorință a sufletului lui Yazan: spital de stomatologie gratis pentru toți oamenii!

Fericit că a reușit să învingă toate opreliștile care i-au fost puse în față de-a lungul vieții și a devenit unul dintre cei mai valoroși esteticieni dentari din România, Yazan Aqrabawi dorește să pună la punct un proiect umanitar de amploare.

”Visul meu, în viitor, este să fac un spital de stomatologie, gratis, pentru toți oamenii. În mai multe țări, dacă voi putea, dar întâi în România. Este locul în care eu mă simt foarte bine, am băut din apa țării, trebuie să îi dau și eu ceva înapoi.

Îmi doresc din suflet să fac asta, să dau înapoi ceva… Să pot să ajut oameni. Fac și acum asta, când sunt solicitat. Realizez gratis tratamente, niciodată nu am zis nu! Eu cred că este și un test de la Dumnezeu, să vadă El dacă vreau sau nu să ajut. Știu că roata se întoarce, știu ce înseamnă să nu ai, iar mie mi-este frică de așa ceva”, ne-a mai spus Yazan.

Omul Yazan: ”Dacă eu eram în locul soției mele, nu știu dacă mă suportam…”

Anii de studiu fără odihnă și felul în care se dedică ideii de a ajuta oamenii care au nevoie de serviciile sale nu l-au împiedicat însă pe Yazan să își întemeieze o familie. Este căsătorit și are deja un băiețel.

”Când mai am timp de familie? Nu prea am timp de familie, abia am pentru mine… Mai ales în ultimii ani. Dar, obligatoriu, în weekend stau cu ei, cu soția și cu fiul nostru. Nu amestec munca cu familia, nici soția nu știe tot. Pe ei îi țin departe de afacerea mea, de ceea ce fac.

Nu fac dinți pentru familie. Nici pentru tata, nici pentru frații mei. Nu pot, psihic cred, am emoții… Nu i-am lucrat niciodată, au lucrat colegii mei atunci când familia s-a așezat pe scaunul stomatologic”, ne-a povestit Yazan.

Când trebuie să vorbească despre cei pe care îi iubește devine foarte discret. Dacă despre medicină și estetică dentară ar putea povesti ore întregi, când ajungem la familie doar zâmbește și, cu greu, putem scoate câteva cuvinte.

”Când mi-am cunoscut soția eram anul VI la facultate. Am urcat cu ea, în toate etapele vieții. M-a susținut foarte mult! Sincer, dacă eu eram în locul soției mele, nu știu dacă mă suportam! Și chiar apreciez acest lucru și încerc, astăzi, să îi ofer tot ce și-ar putea dori pe lume”, a declarat Yazan, în încheiere, pentru FANATIK.