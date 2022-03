Filmul ”Copacul Dorințelor”, povestea tandră a unui miracol umanitar! Bromania: ”Am simțit nevoia să îi adăugăm mai multă speranță”

Primul film fantastic produs în România, ”Copacul Dorinţelor: Amintiri din copilărie”, a ajuns deja în cinematografele din toată țara, fiind realizat în beneficiul fundaţiei Hospice Casa Speranţei. Așa ar suna o știre. Dar, de fapt, acest film este mult mai mult decât atât. Este un film care aduce speranță într-un noian de tragism, un film care, acum, provoacă și un miracol umanitar pentru refugiații din Ucraina.

Bromania, despre ”Copacul Dorințelor”: ”Un film consumabil”

Matei Dima, cunoscut în lumea showbiz-ului de la noi din țară drept Bromania, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre filmul în care are un rol important. Și, ne-a explicat actorul, și-a dorit enorm să fie parte din producția ”Copacul Dorinţelor: Amintiri din copilărie” pentru că, în primul rând, și-a dorit să ofere speranță.

”Eu am citit, prima oară, scenariul acestui film de la Mihai Mănescu. Apoi l-am preluat și am scris și o versiune a mea, iar apoi a venit Andrei Huțuleac care a scris a treia versiune care a calibrat foarte bine stilurile. Era, poate, prea emoțional prima oară când l-am citit, și am simțit nevoia să îi adăugăm mai multă speranță, mai ales că este vorba despre Hospice – Casa Speranței.

În plus, apăream și eu, apare și Micutzu, era un moment bun să adăugăm și din zona noastră, să nu fie o dramă foarte apăsătoare, să fie un film consumabil, să nu fugă oamenii. Am încercat să îi purtăm, prin scenariu, ca într-un roller-coaster. (…)

După ce am făcut eu primele două filme, rămânând prieten cu Mihai, a venit și mi-a spus de acest film. I-am spus că sunt dispus să îl fac dacă mă lasă să scriu la el, să facem ceva care să îl facă pe om să plece de aici cu speranță, să nu fie doar o poveste tragică, mai ales că la ei, la Hospice, se lovesc doar de povești grele”, ne-a spus Matei Dima – Bromania.

Ce spune Irina Margareta Nistor despre film: ”Este foarte tandru”

a vorbit, pentru FANATIK, despre filmul ”Copacul Dorințelor”, producție în care apare într-un rol cameo. Și, cu vocea specialistului, reputatul critic de film ne-a dezvăluit sensibilitatea din spatele acestei povești și capacitatea regizorului Andrei Huțuleac de a transforma o poveste făcută pentru ajutorarea bolnavilor de cancer într-una care să sensibilizeze o lume întreagă.

”Am văzut 30.000 de filme. În acest film, pe care l-am văzut și la TIFF anul trecut, am un rol cameo, nu joc propriu zis. Despre acest film aș zice că este un film foarte tandru și că Huțuleac este un regizor foarte mare. Am pornit la drum gândindu-ne că filmul o să fie doar în scopuri de binefacere și un film de familie. După aceea, am constatat că la TIFF a ieșit pe poziția a opta din atât de multe filme prezentate acolo și unde este un public extrem de exigent”, ne-a spus Irina Margareta Nistor.

Pentru FANATIK, criticul de film a dezvăluit că, deja, a remarcat un actor care este stea în ascensiune. Un puști care joacă un rol secundar, dar care, spune Irina Margareta Nistor, o face cu mare clasă.

”Pe puști (Grigore Silișteanu, n. red.) l-am remarcat în mod special. El vine și dintr-o familie de cineaști și se simte treaba asta. Și știu cât este de greu să fie găsit un actor așa ca el, a fost mai complicat de găsit decât actrița principală (Maya Noelle Prediger, care joacă rolul Marei, n. red.). Am avut senzația că e chiar acolo, în film, că e reîncarnarea personajului din film și care, așa cum se poate bănui, este Ion Creangă”, a mai spus, pentru FANATIK, Irina Margareta Nistor.

Actrița Ada Condeescu, impresionată de ideea filmului

Actrița Ada Condeescu a explicat pentru FANATIK că ideea filmului, o producție dedicată suportului serviciilor de îngrijiri paliative pentru pacienţii adulţi şi copii din România, a impresionat-o profund.

”Eu sunt ambasador Hospice – Casa Speranței, de aceea am și acceptat invitația și acceptat să lucrez pro-bono. Am o apariție scurtă, eram și însărcinată în nouă luni. M-am bucurat foarte mult că am reușit să fac parte din acest film, mai ales că îi știu îndeaproape pe cei de la Hospice.

Nu mi-a fost ușor, dar Maya, fetița care joacă rolul principal, a fost o parteneră extraordinară, cu multă emoție, a fost frumos. Am filmat chiar în centrul lor de la Adunații Copăceni – și nu e deloc ușor să vezi ce e acolo-, dar oamenii care lucrează știu cum să le țină moralul sus pacienților de acolo. Am filmat cu pacienți reali, dincolo de Maya, care e o fetiță care probabil va fi o actriță, restul erau oameni bolnavi. A fost o experiență foarte puternică”, a spus, pentru FANATIK, Ada Condeescu.

Maticiuc: ”Ești dator să faci bine direct proporțional cu binele din viața ta”

În altă ordine de idei, , cunoscut producător, actor, scenarist și regizor de film, ne-a dezvăluit că a făcut tot ce i-a stat în putință să ajute pentru ca acest film să reușească să ajungă pe marile ecrane. Și a făcut-o, explică el, doar din dorința lui de a ajuta pe cei care au nevoie.

”M-am implicat în acest film. Scenaristul Mihai Mănescu este un băiat care lucrează la Hospice și când a făcut scenariul a venit cu el la mine, cred că am fost printre primii care l-am citit.

Eu am adus distribuitorul, este numărul 1 în România și din Europa de Est și sunt partenerii mei. Implicarea în cauze sociale mi se pare o normalitate. Cred că ești dator să faci bine direct proporțional cu binele din viața ta. Dacă ție ți-e bine, trebuie să ajuți, acesta este principiul meu”, a spus, pentru FANATIK, Coin Maticiuc.

Ce este filmul Copacul Dorințelor și de ce e un miracol umanitar

Filmul ”Copacul Dorinţelor: Amintiri din copilărie”, regizat de Andrei Huțuleac și făcut după un scenariu de Mihai Mănescu, este povestea fantastică a micuței Mara, o fetiță care, în film, este internată într-un centru Hospice – Casa Speranței. Scăparea ei din boală este lumea fantastică creată în jurul operei ”Amintiri din Copilărie” a lui Ion Creangă.

Rolul Marei, făcut de Maya Noelle Prediger, este completat de actori cunoscuți precum Bromania, Ada Condeescu, Micutzu, Grigore Silișteanu, Teodor Corban etc. Filmul, care a fost făcut în beneficiul fundaţiei HOSPICE Casa Speranţei și care ajută bolnavii de cancer de pe tot teritoriul României, poate fi văzut în cinematografele din țară. Mai mult, producătorii au decis să redirecționeze jumătate din încasările rezultate din vânzările de bilete ale filmului în cinematografe către suportul refugiaţilor ucrainieni.

Filmul, lansat pe 22 martie 2022 la Cinema Cineplexx din București, va putea fi urmărit în toate cinematografele din țară începând cu 25 martie 2022.