Doi critici de modă au analizat ținuta cu care s-a prezentat Anamaria Prodan la divorțul de Reghe: „Are specificul acela de la înmormântări”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au prezentat ieri la a doua înfățișare din cadrul procesului de divorț și, dincolo de picanteriile apărute în presă despre confruntarea dintre cei doi, a atras atenția foarte tare ținuta pe care impresara a ales să o poarte la Tribunalul din Buftea.

Anamaria Prodan, lăudată pentru look-ul de la procesul de divorț

Fosta parteneră a antrenorului Universității Craiova a întors toate privirile cu look-ul ei extrem de elegant, dar sobru în același timp. Toată lumea a remarcat geanta Hermes pe care o avea la ea, dar și faptul că s-a îmbrăcat în negru.

Alin Gălățescu și Andreea Simona, doi dintre cei mai cunoscuți critici de modă de la noi, au comentat modul în care Anamaria a decis să se prezinte în fața instanței pe 4 aprilie.

Pentru a sparge negrul ținutei, Anamaria a vrut să însenineze puțin look-ul alegând niște mănuși muștarii, integrate perfect în hainele pe care le-a ales. Există un singur element care în opinia creatorului de modă Alin Gălățescu ar fi putut lipsi: medalionul argintiu de la gât. Este singurul accesoriu care nu s-ar potrivit foarte bine cu restul pieselor pe care femeia de afaceri le-a ales.

„Și-a pus voaleta care are specificul acela de la înmormântări. Și-a ales o ținută all-black, care are o ținută serioasă și o reprezintă. E un look foarte bun pentru divorțuri. Să mergeți așa”, a declarat Andreea Simona în emisiunea Exclusiv VIP de la

Un singur accesoriu ar fi în plus la ținuta vedetei

„Îmi place cum ține Hermes-ul cu degețelele. Nu-mi place chestia de argint de la gât. Una peste alta, chiar mă deranjează medalionul ăla argintiu.

Niciun e suficient de auriu sau argintiu. E bine machiată. Avea și ținte, și în față și în spate”, este comentariul făcut de Alin Gălățescu.

Anamaria a fost însoțită la tribunal de Sarah, Luca și Bebetto și a stat de vorbă cu reporterii prezenți la Buftea vorbind din nou despre durerea pe care le-a provocat-o Laurențiu Reghecampf acestora cu decizia de a-și reface viața alături de o altă femeie

. Între timp, în tot acest show mediatic, a intervenit și Laurențiu Reghecampf. primele declarații făcute de antrenorul de fotbal după ce s-a întâlnit cu Prodanca la tribunal.