Doi frați români au murit înecați în Italia. Micuții aveau doar 6 și 7 ani: ”O intervenție dramatică”

Cei doi copii locuiau într-o casă alături de părinți, care munceau în Italia. Au fost găsiți morți într-un bazin de irigații din zonă, iar polițiștii au constatat că cei doi frați au fugit din casă în timp ce părinții dormeau. Pentru găsirea celor doi copii a fost nevoie de scanfandri.

Doi frați români au murit înecați în Italia

”O intervenție dramatică”, au transmis autoritățile ajunse la fața locului, potrivit . Bazinul de irigații era adânc de 3 metri și situat în fața casei familiei. Papucii celor doi copii au fost găsiți lângă acest bazin, iar ipoteza pompierilor e că micuții au dorit să facă baie în bazin.

Cineva va trebui să plătească pentru această dramă, în condițiile în care zona era slab iluminată și gardul care delimita bazinul a fost deteriorat, deci oricine putea să intre foarte ușor să cadă în acest bazin de irigații. La începutul lunii iulie, o dramă similară șoca România, după ce un copil s-a înecat într-un râu din Ilfov.

Luca, în vârstă de 6 ani, , însă nu s-a mai întors niciodată acasă. Inițial, familia nu a dat prea mare importanță dispariției, însă în cele din urmă băiatul a ajuns să fie căutat ore în șir cu drone și cu un sonar. În cele din urmă Luca a fost găsit mort, în râul Ialomița.

“Astăzi, 2 iulie a.c., în jurul orei 15:03, minorul de 6 ani, care în data de 30 iunie a.c. a plecat de acasă pe râul Ialomița din sat Lipia, comuna Gruiu, a fost găsit, decedat, în același râu, și scos la suprafață de scafandri. Corpul neînsuflețit va fi ridicat de Serviciul de Medicină Legală Ilfov pentru efectuarea activităților din competență. Cazul a fost preluat de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă“, transmiteau atunci pompierii.

Într-un mod tragic, , cel mai probabil în joacă. “A plecat să se joace cu un copil mai mic decât el cu un an. S-ar fi enervat, nu știu ce au făcut și l-a împins în apă. Aseară am aflat că fratele meu este înecat. Am încercat să îl căutăm pe stradă, am oprit toate autobuzele că am presupus că ar fi în autobuze“, a transmis fratele copilului dispărut.

Părinții spun că băiatul se juca de multe ori la 6 kilometri de casă, nesupravegheat pe malul apei. Mama sa a fost mereu ocupată cu ceilalți patru frați ai lui Luca, astfel că inevitabilul s-a produs. “Am tot sperat că vine acasă… Mi-a zis un băiețel că l-ar fi aruncat acolo. Nu s-au certat, se aveau bine amândoi”, a transmis mama lui Luca, când a realizat ce s-a întâmplat.

Tatăl lui Luca a realizat prea târziu că situația e dramatică. ”Eram la un șef de poliție la muncă și am venit seara. Am venit acasă, am întrebat unde e Luca, zice, e pe stradă. Am plecat pe stradă, l-am căutat pe unde se juca el, dar n-am dat de el”, a declarat bărbatul. Băiatul care l-a împins pe Luca în apă a recunoscut în cele din urmă că el se face vinovat de tragedie.

Copilul nu ar fi avut nicio șansă să supraviețuiască pentru că a fost luat cel mai probabil de curenți, în condițiile în care râul are și 5 metri adâncime pe alocuri. ”La data de 30 iunie a.c., în jurul orei 20:10, polițiștii stațiunii Snagov, au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că un minor in vârstă de 6 ani ar fi plecat pe malul râului Ialomița, în satul Lipia, comuna Gruiu, pentru a efectua activități de agrement și nu s-a mai întors la domiciliu”, transmiteau reprezentanții IPJ Ilfov.