Luca, băiatul dispărut pe râul Ialomița, găsit mort. Mama copilului: “Mi-a zis un băiețel că l-ar fi aruncat acolo”

Copilul plecase la joacă cu mai mulți băieți și se pare că a fost împins în apă, în glumă, de unul dintre ceilalți copii. Familia copilului este acum în stare de șoc, pentru că nicio clipă nu au renunțat să spere că fiul lor va fi găsit în viață. Salvatorii au fost ajutați de localnici și l-au căutat pe băiat ore în șir cu drone și cu un sonar.

Luca, băiatul dispărut pe râul Ialomița, găsit mort

Inevitabilul s-a produs, însă, și băiatul a fost găsit mort în apă. “Astăzi, 2 iulie a.c., în jurul orei 15:03, minorul de 6 ani, care în data de 30 iunie a.c. a plecat de acasă pe râul Ialomița din sat Lipia, comuna Gruiu, a fost găsit, decedat, în același râu, și scos la suprafață de scafandri.

Legală Ilfov pentru efectuarea activităților din competență. Cazul a fost preluat de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă“, au transmis reprezentanții IPJ Ialomița.

Conform , băiatul a fost împins în apele râului Ialomița de un alt copil, cel mai probabil în joacă. “A plecat să se joace cu un copil mai mic decât el cu un an. S-ar fi enervat, nu știu ce au făcut și l-a împins în apă. Aseară am aflat că fratele meu este înecat. Am încercat să îl căutăm pe stradă, am oprit toate autobuzele că am presupus că ar fi în autobuze“, a declarat fratele copilului dispărut.

Se pare că nu e pentru prima dată când băiatul se joacă la 6 kilometri de casă, nesupravegheat pe malul apei. Mama copilului a rămas acasă pentru a avea grijă de ceilalți patru copii și nu s-a gândit nicio clipă că fiul său ar fi murit. “Am tot sperat că vine acasă… Mi-a zis un băiețel că l-ar fi aruncat acolo. Nu s-au certat, se aveau bine amândoi”, a declarat mama îndurerată.

să se joace și m-am dus la ora 1 că am terminat de făcut mâncare și nu l-am găsit nici pe băiat, nici pe el. Și la ora 3 l-am întrebat pe băiat și a zis că nu știe unde e Luca”, a completat mama copilului. La rândul său, tatăl băiatului nu își poate explica ce s-a întâmplat.

”Eram la un șef de poliție la muncă și am venit seara. Am venit acasă, am întrebat unde e Luca, zice, e pe stradă. Am plecat pe stradă, l-am căutat pe unde se juca el, dar n-am dat de el”, a declarat bărbatul. Înainte de a anunța Poliția, familia l-a căutat pe băiat pe stradă, însă un câine special de urmă al polițiștilor i-au dus pe anchetatori spre albia râului.

După ce au stat de vorbă cu mai mulți copii din zonă, unul dintre aceștia le-ar fi recunoscut polițiștilor că l-a împins pe Luca în apă, în joacă. Copilul a fost găsit foarte greu pentru că râul are pe alocuri chiar și 5 metri adâncime, iar acum Ialomița are un debit crescut din cauza ploilor din ultima vreme.

”La data de 30 iunie a.c., în jurul orei 20:10, polițiștii stațiunii Snagov, au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că un minor in vârstă de 6 ani ar fi plecat pe malul râului Ialomița, în satul Lipia, comuna Gruiu, pentru a efectua activități de agrement și nu s-a mai întors la domiciliu”, transmiteau reprezentanții IPJ Ilfov.