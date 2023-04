Doi români sunt eroi în Italia. Au salvat o bătrână căzută cu mașina într-un canal cu apă. ”Sunt îngerii mei”

Doi români sunt considerați adevărați eroi în Italia. Aceștia, tată și fiu, țin prim-planul presei din provincia Verona, după ce au salvat o bătrână căzută cu mașina într-un canal cu apă.

Doi români din Italia, tată și fiu, sunt eroi pentru o femeie căzută cu mașina într-un canal: ”Sunt îngerii mei”

, 5 aprilie, se putea dovedi tragic pentru o bătrânică de 63 de ani. Pe un drum de la marginea localității Cerea, provincia Verona, anvelopele mașinii la volanul căreia se afla Anna Bertolini au explodat.

ADVERTISEMENT

În urma acestui eveniment, mașina acesteia, un Fiat 600, vehicul de mici dimensiuni, a fost aruncată în canalul adânc cu apă de la marginea drumului. Norocul femeii a fost că în zonă se aflau, întâmplător, doi români.

Un tată și un fiu, cu origini românești, rezidenți în localitatea Ostiglia, provincia Mantova, au observat accidentul. Ei nu au ezitat deloc să sară în ajutorul femeii. Italianca era în mașină însoțită de câinele său.

ADVERTISEMENT

”Totul s-a întâmplat într-o clipă. Aproape că nu am înțeles ce se întâmplă. Mergeam calm în direcția Melara și, deodată, am auzit o bubuitură puternică și mașina a început să derapeze. Am încercat în toate felurile să mențin controlul, dar nu am putut și în câteva secunde m-am trezit în canal cu Emily, câinele meu.

Tot timpul mi-a fost frică de apă. Am început să strig după ajutor. La un moment dat, am văzut doi bărbați venind spre mine, despre care am aflat mai târziu că sunt tată și fiu. Sunt îngerii mei”, povestește femeia, conform .

ADVERTISEMENT

Bătrâna din Italia, despre românii care au salvat-o: ”Două persoane excepționale”

și s-au asigurat că totul este în regulă, cei doi români s-au întors la mașină și au scos geanta acesteia și alte lucruri personale din autoturismul ei.

Apoi, românii au sunat apoi la 112 și au cerut ajutor pentru victima accidentului rutier. Bătrâna a rămas în grija personalului medical intervenit la fața locului împreună cu pompierii și carabinierii.

ADVERTISEMENT

Italianca vrea să le mulțumească personal românilor. În tensiunea evenimentului de miercuri spune că nu a apucat. ”Sunt două persoane excepționale. În agitația momentului am și uitat să le mulțumesc. O voi face în curând, având în vedere că pot să iau legătura cu ei prin intermediul fratelui meu. Îmi voi aminti mereu de ei ca fiind îngerii mei”, a mai spus femeia de 63 de ani.