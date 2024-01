Doina Teodoru a scos la iveală detalii nebănuite din trecutul său. Ce a pățit iubita lui Cătălin Scărlătescu pe vremea când era doar o copilă

Doina Teodoru, în vârstă de 34 de ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe românești, dar când vine vorba de viața privată, ea a preferat mereu să fie mai discretă. Invitată în cadrul unui podcast, iubita celebrului bucătar Cătălin Scărlătescu și-a deschis sufletul și a povestit cum a decurs copilăria sa!

Doina Teodoru, terorizată de părinți în copilărie

Doina Teodoru, , a relatat faptul că a avut o copilărie de coșmar din cauza părinților săi. Îndrăgita actriță a povestit că mama și tatăl ei erau foarte exigenți când era vorba de notele pe care le lua la școală.

ADVERTISEMENT

Pentru ca părinții ei să fie mândri, ea era practic ‘obligată’ să ia note cât mai mari. Din păcate, acest lucru nu a avut un impact tocmai bun asupra sa. Presiunea pusă pe ea era atât de mare, încât a rămas cu anumite traume.

Era forțată să aibă rezultate bune la școală

„Câtă teroare am avut în școală cu acest ‘trebuie’. Îmi spuneau (părinții – n.r) ‘cum adică ai luat 9, ai luat 8, dar ce ai păzit acasă, ce ai făcut cu orele alea cât ai stat la birou?’.

ADVERTISEMENT

Și termini școala și îți dai seama că notele acelea nu te ajută cu absolut nimic, acele calificative hrănesc decât orgoliul părinților adică ‘uite, fiica-mea a luat nota aia, a ta a luat mai mică și dacă fiica-mea a luat nota 8 nu voi spune niciodată.

Doamne, sper să nu se aducă în discuție acest lucru’. La ce te-a ajutat nota 4 sau 10 în afară că ți-a adus niște traume în plus”, a declarat Doina Teodoru, cu sinceritate.

ADVERTISEMENT

Ce spune despre relația cu fostul jurat de la Antena 1

Tot în cadrul aceluiași podcast, pe care o are cu Cătălin Scărlătescu. Cei doi sunt împreună de mai bine de trei ani, iar povestea lor de iubire este una mai specială.

„Nu trebuie să faci totul împreună, nu trebuie să aveți doar prieteni comuni. Uite, eu cu Cătălin, spre exemplu, noi doi avem prieteni comuni și pe lângă asta el are prietenii lui care se duce și face diferite chestii și eu prietenii mei cu care am discuții ce nu le am cu prietenii lui. Este important pentru sănătatea mintală în primul rând și pentru a merge lucrurile în relație în continuare”, a mai adăugat actrița la podcastul lui Otravă.