Doina Teodoru, cerută de Cătălin Scărlătescu! Vedetele și-au făcut de cap în Asia! Foto cu bijuteria de la inelarul actriței

Relația dintre Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu pare să fie mai solidă ca niciodată. Dovada cea mai clară este bijuteria care ”i-a înflorit” la deget, în vacanța romantică petrecută în doi, în Asia.

Doina Teodoru, cerută de Cătălin Scărlătescu

Chef Scărlătescu părea să fie un ”veșnic burlac”. Dar, apoi, a cunoscut-o pe Doina Teodoru, iar Cătălin Scărlătescu pare să își fi regândit viitorul. Iar acum, viitorul celebrului fost jurat de la Chefi la Cuțite pare să fie alături de frumoasa actriță. Ca soț și soție, chiar.

Iar totul pare să indice că în și-a luat inima în dinți și a pus întrebarea cea mare. Iar răspunsul, după bijuteria pe care o are pe deget Doina Teodoru, a fost unul pozitiv. Nici nu avea cum să fie altul, Cătălin pare că a pregătit totul în cele mai mici amănunte.

„De Crăciun o să plec în vacanță. Mă duc să mă odihnesc. Asta le-am promis colegilor mei că mă duc să mă odihnesc. O să plec cu Doina, normal. Măi, ne-am luat bilete de Singapore… Mai departe, vedem acolo căci sunt multe destinații în jur. O să stăm acolo până de Anul Nou”, spunea Cătălin Scărlătescu, pentru FANATIK.

Iar dacă la plecarea spre Asia Doina nu avea nimic pe deget, la un moment dat, printre de actriță s-a strecurat și una care expune un inel izbitor de asemănător cu unul de logodnă. , care pare să aibă un diamant respectabil, este pusă și pe inelarul vedetei.

E adevărat, cei doi au deja o relație cu vechime. La început s-au ascuns, dar, după o vreme, și-au asumat relația. ”Are ea ceva. Pur și simplu, e întreagă la cap. Suntem noi, așa. Avem o conexiune, atâta tot. E foarte sinceră, nu exagerează niciodată și îmi dă libertatea de care am nevoie”, explica Scărlătescu pentru Mihai Morar.

Cătălin și Doina, ceartă după America Express

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au făcut un cuplu și pe micile ecrane. Ei au fost împreună la America Express. Doar că, pare-se, experiența pe tărâmul Lumii Noi nu le-a fost tocmai benefică. Ei, după emisiune, au simțit nevoie să facă o pauză în relația lor.

„Am ajuns acasă și nici nu i-am zis pa! Am luat geanta și am plecat, direct în Vamă. Trei zile am stat în Vama Veche, după care m-am dus în Deltă, singur. Mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele. N-am aruncat la pește. Am pus bețele pe poziție și am stat.

Voiam doar să stau. A fost crunt rău de tot. Cazările alea… Restul a fost superb. Jocurile alea fantastice, ia-mă, nene, faptul că am reușit să învăț spaniolă a fost ceva fantastic pentru mine. Pot să dorm la minus 20 de grade, dar dă-mi apă caldă și prosop. (…)

Doina a plecat la munte și în Bulgaria. A fost mai mult de o săptămână. Noi eram deja despărțiți. Nu știu, era o chestie… Ce tensiune, nene? Toată presiunea era acolo. Când ne-am întors acasă, ne-a bufnit râsul și ne-am văzut de viață în continuare. Eu nu sunt genul care mă cert. Mie când nu îmi convine ceva, mă întorc și plec”, mai spunea Cătălin Scărlătescu în lui Mihai Morar.