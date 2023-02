Doinița Oancea, totul despre iubirile și despărțirile de foștii parteneri: „Roller coaster emoțional”

Doinița Oancea s-a redescoperit pe sine în urma relațiilor prin care a trecut, iar azi poate afirma că îi este foarte bine și singură. Actrița din telenovela „Lia” de la Antena 1 a fost invitată recent în podcastul lui Radu Țibulcă, unde a spus că e sătulă până peste cap de telenovela Ionuț Ghenu-Lora, după ce în urmă cu ceva ani s-a spus că fostul ei iubit ar fi înșelat-o cu cântăreața.

Doinița Oancea, o altă femeie după ce a trecut prin despărțiri dueroase

Doinița a învățat ceva din această experiență și a decis să nu mai spună dacă are sau nu pe cineva. Vedeta a mai zis că și-a dat seama că sunt multe persoane care stau într-o relație doar de dragul de a sta în acea relație.

Cât despre ultima ei poveste de iubire, actrița a mărturisit că nu poate să nominalizeze un motiv concret pentru care s-a rupt totul, dar consideră că, de atunci, a evoluat și acum se iubește mai mult ca niciodată.

„Sunt oameni într-o relație doar de dragul de a sta într-o relație”

„Foarte multă vreme am evitat să spun oamenilor dacă sunt sau nu singură, am lăsat-o într-o coadă de pește. Am avut nevoie de o perioadă să stau cu mine și să nu mă încurce și alte lucruri. Nu am vrut să știe lumea dacă sunt sau nu cu cineva. Nu prea îmi pun viața personală pe tavă. Relațiile pe care le-am avut… am început să vorbesc despre ele după ceva timp.

Sunt foarte mulți oameni într-o relație doar de dragul de a sta într-o relație. Eu am ieșit dintr-o relație de 5 ani (n.r.: se referă la relația pe care a început-o în 2015, după despărțirea de Ionuț Ghenu). Nu avea hibe relația, nu ne băteam, nu ne înjuram. Mi-am dat seama că lipsește ceva. Nu am știut că îmi lipsește X din ecuație, înseamnă că nu știam cine sunt exact. Am zis că zic stop.

A fost un roller coaster emoțional. Am zis, ok, ia să văd… Eu în viața asta am să fac pasul cel mare când voi considera că am găsit, nu știu dacă jumătatea, că eu cred că sunt completă, dar să simt că omul ăla e al meu. Trebuie să fie ceva ce trece de fizic. Să simt că energia mea și a lui se întâlnesc și-n somn, să simt că eu comunic și când nu comunic, să simt că e pe viață”, a declarat Doinița Oancea

„Noi învățăm când nu suntem bine”

Vedeta din a mai recunoscut că au fost și experiențe dureroase pe plan sentimental, dar că tot răul a fost spre bine, până la urmă.

„Eu pot să vin să mai spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate experiențele din viața asta. Chiar am avut parte de oameni mișto. Sunt foarte puține experiențe care m-au durut.

Noi nu învățăm ceva când suntem în zona de confort. Noi învățăm când nu suntem bine, ci când se întâmplă ceva. Ceva te face să îți mai pui niște întrebări și să te transformi. În viață, lucrurile rele nu sunt rele, ba chiar sunt binevenite. Știu că sună dubios, dar chiar e pe bune. Răul ăla vine ca să ne ajute, să îți mai dea voie să mai crești o treaptă”, a completat Doinița.

care sunt persoanele pe care nu le are la suflet, fără să nominalizeze pe cineva anume. A zis că există multe gânduri care vin în mintea ei, iar unele nu o lasă să doarmă noaptea.

„Nu-mi plac persoanele care cândva au fost într-un fel și acuma sunt niște sfinte”

„Mie nu-mi plac persoanele care cândva au fost într-un fel și acuma sunt niște sfinte. Și, zic, ia uite, mă! Dar dacă oamenii chiar se schimbă? Zic, uite, frate, acuma o fi femeie sfântă. Cam astea sunt gândurile… Oricum, eu de când mă știu adorm foarte târziu noaptea, după 2, 3, 4”, a adăugat bruneta.

Vedeta s-a redescoperit pe sine și a învățat să se cunoască și să se accepte cu adevărat abia după ce a venit pandemia de coronavirus. Actrița a petrecut în ultimii ani mai mult timp cu ea și și-a dat seama că e fericită și singură.

„Am plecat singură de ziua mea anul trecut, singură cuc, la munte. În ultimii doi an m-am izolat mult. Mă sunau prietenii, hai afară, hai acolo. Am zis că stau acasă. Stau cu mine. Am avut nevoia asta. Cred că a venit din faptul că am vrut să înțeleg cine sunt cu adevărat, ce pot, ce-mi doresc.

Eu, de exemplu, am fost crescută într-o familie numeroasă, cu mulți verișori. De mică am fost înconjurată de multă lume. Tot timpul am fost cu cineva. Cineva mi-a zis atunci că eu nu aș putea să stau singură, de aici a pornit tot, mă întrebam dacă e așa”, a mai mărturisit actrița.