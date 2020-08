Fiica regizorului Mircea Sorin Moldovan, precizări în premieră la 5 luni de la moartea tatălui ei: „Aș fi vrut să deschid o anchetă penală” – Update

Cunoscutul regizor Mircea Sorin Moldovan, creatorul personajelor Pintea și Mărgelatu, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani. Trecerea în neființă a fost anunțată de fiul acestuia pe 8 mai, precizând că decesul a survenit în urmă cu o lună.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 25 august 2020, ora 17:01. Referitor la știrea publicată pe 9 mai despre moartea regizorului Sorin Moldovan, fiica acestuia a dorit să precizeze că fratele ei vitreg nu a oferit informații adevărate despre viața și familia regretatului maestru.

Astfel că, potrivit unei scrisori care a ajuns la adresa redacției noastre, mesajul postat de Liviu Mircea Moldovan pe pagina sa de Facebook nu este susținut în totalitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„De ce a publicat fratele meu vitreg, domnul Liviu Mircea Moldovan, un astfel de anunț nu știu”, ne-a transmis Ioana Lucia Eliad (vezi mai jos mesajul la care face referire aceasta).

„Aș fi vrut să deschid o anchetă penală privind moartea tatălui meu, ceea ce nu este posibil, din câte am înțeles de la un Ofițer de Poliție cu care am vorbit, corpul lui tata a fost incinerat de soția lui și de fratele meu, așa reiese din toate anunțurile. Eu am aflat de la UCIN c-a murit, cam după o lună, ca mai toată lumea, ceea ce mi-a ridicat multe semne de întrebare.

ADVERTISEMENT

Și eu fac parte din UCIN, ca și tata, invitată fiind să mă înscriu de doamna Adina Darian în 1996, pe vremea când dânsa conducea încă revista Noul Cinema, la care am avut privilegiul să colaborez și eu”, ne-a mai transmis fata regretatului regizor.

Așadar, regizorul a avut doi copii din două căsătorii diferite, iar Florian Potra are un singur băiat, pe Tudor, și nu o fiică așa cum a precizat în luna mai Liviu Mircea Moldovan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știrea inițială despre moartea regizorului Mircea Moldovan

Mircea Sorin Moldovan, renumitul regizor de film, a murit la vârsta de 83 de ani. Anunțul trecerii în neființă a creatorului personajelor „Pintea” și „Mărgelatu” a fost făcut de fiul regizorului care a transmis că moartea acestuia a survenit în fața televizorului, în liniște, înconjurat de animalele sale de companie.

A fost președintele CNA din anul 1996 până în 2000 și membru al aceluiași consiliu din 2000 până în 2004.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un amănunt foarte important ar fi acela că regizorul a plecat dintre noi pe 8 aprilie, însă anunțul morții sale a fost făcut public abia vineri, pe 8 mai, adică la o lună distanță. Familia a dorit o perioadă de liniște, acesta fiind motivul pentru care s-a aflat abia acum.

„Vreau să anunț cu mare durere că tata, regizorul Mircea Moldovan, a trecut în neființă pe 8 aprilie. Familia a fost prea devastată pentru a primi telefoane și am dorit o perioadă de liniște.

ADVERTISEMENT

A murit în fața televizorului, în fotoliu, privind știrile, înconjurat de câinii pe care îi iubea atât de mult”, a scris fiul regretatului regizor, Liviu Mircea Moldovan, pe pagina sa de Facebook.

Regretatul regizor a fost botezat de Iuliu Maniu

„A lăsat în urmă o soție și un fiu îndurerați, precum și o fată a lui Florian Potra de care s-a ocupat. În ultima vreme se retrăsese la țară, în zona Câmpina, pentru a scăpa de dizarmonia centrală”, se mai arată în mesajul postat pe rețeaua de socializare.

ADVERTISEMENT

Mircea Sorin Moldovan urma să împlinească anul acesta, pe 3 noiembrie, 84 de ani, dar se pare că Divinitatea a avut alte planuri pentru el. Fiul regretatului artist a menționat că familia i-a respectat ultima dorință, aceea de a fi incinerat.

Cunoscutul regizor român s-a născut într-o familie de aristocrați, fiind botezat în Biserică de însuși politicianul Iuliu Maniu care era un prieten foarte apropiat al familiei sale.

„Pe 3 noiembrie făcea 84 de ani. A fost incinerat, așa cum și-a dorit, nefiind mare iubitori de «popi», după cum le spunea. S-a născut într-o familie din «aristocrația» greco-catolică a Blajului, printre rudele de demult numărându-se Inocențiu Micu Klein, Ioan Micu Moldovan zis Moldovănuț și alții, familiile Rațiu, Maniu, și câți și mai câți.

A fost botezat de Iuliu Maniu, un bun prieten de familie. Tatăl său, avocat la protoieria Blajului și personalitate importantă în PNȚ, a petrecut 13 ani la Canal, în Bărăgan, precum și în mai toate închisorile comuniste.

Fiind element indezirabil, dormea pe bancă în parc pe când dădea la actorie, după aceea intrând și la regie. A trebuit să se lupte singur o viață întreagă, fără sprijin și privit cu suspiciune de autoritățile vremii.

Nu a fost membru al vreunui politic, dar a păstrat un loc în suflet pentru PNȚ-ul lui Maniu, așa cum era odată, și o ură primară față de cei ce i-au distrus familia, religia, casa, țara, cei care se intitulau «reprezentanți ai poporului» și au reușit după evenimentele din 1989 să își creeze partid politic, partide mai bine spus, și să încerce să facă un popor întreg să uite cum i-a fost distrusă intelectualitatea, cum au fost mii și mii de familii destrămate, cum acel Blaj care a fost un centru al libertății încă de la începuturi, a devenit golit de oameni, golit de suflet și de substanță.

A reușit prin film să găsească o fărâmă de libertate, prin seria Bobocii, prin neuitatul Pintea, prin «Totul se plătește» din seria Mărgelatu.

Familia își dorește în aceste momente liniște, așa că e posibil ca răspunsurile să întârzie la poștări. Vă mulțumesc de înțelegere, Mircea Liviu Moldovan”, este mesajul integral postat de fiul regizorului.