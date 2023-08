Doliu în lumea medicală. S-a stins un medic foarte cunoscut din România

Spitalul de Urgență din Târgu Mureș a anunțat decesul unui reputat medic ortoped care a lucrat în această instituție, Tiberiu Bățagă. Acesta era șeful clinicii de ortopedie din spital de 17 ani, cu o reputație bine consolidată printre ortopezii din străinătate.

„Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Târgu Mureș și întreg colectivul Secţiei Clinice Ortopedie şi Traumatologie transmit sincere condoleanțe și se alătură cu multă compasiune familiei BĂŢAGĂ, în aceste momente grele, prilejuite de trecerea prematură în eternitate a domnului Prof. Dr. Tiberiu Bățagă, cel care a coordonat Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie timp de 17 ani şi un nume foarte apreciat pe plan național și internațional în domeniul ortopediei și traumatologiei.

În luna iunie a acestui an, Prof. Dr. Tiberiu Băţagă a devenit primul ortoped din România care a fost acceptat ca membru al Comitetului pentru artroplastia de genunchi ISAKOS, la cel de-al 14-lea Congres Bienal al International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS), care se desfăşoară la Boston, SUA.

Dispariția sa lasă un gol imens în rândul discipolilor săi şi a multor generaţii de studenţi, fiind o pierdere inestimabilă pentru comunitatea medicală mureşană. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată într-un .

Mesaje de condoleanțe au venit și din partea politicienilor locali, printre care și deputatul Dumitrița Gliga (PSD). „Este o veste care a picat ca un trăznet peste toţi cei care l-au cunoscut pe reputatul și apreciatul medic mureșean dr. Tiberiu Bățagă, Şeful Clinicii de Ortopedie-Traumatologie din cadrul , fost președinte al Societății Române de Ortopedie și Traumatologie, colegul și prietenul nostru, consilier județean, un om mereu alături de cei care îi solicitau sprijinul (…)

Deplângem dispariţia celui care a fost prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă şi transmitem familiei îndoliate şi tuturor celor, deloc puţini, care l-au preţuit, condoleanţele noastre cele mai sincere. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a scris Gliga pe Facebook.

Bățagă era și profesor universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade din Târgu Mureş, fiind totodată iniţiator al Cursului Internaţional de Ortopedie acreditat ESSKA (Societatea Europeană pentru Traumatologie Sportivă, Chirurgia Genunchiului şi Artroscopie) şi ICRS (Societatea Internaţională pentru Regenerarea Cartilajelor şi Prezervarea Articulaţiilor).

Cursul Internațional de ortopedie are deja o vechime de opt ani, iar în deschiderea ultimei ediții, în luna mai, profesorul Bățară anunța că acreditarea școlii de ortopedie de la de către ISAKOS este aproape de finalizare.

În ultimii ani de activitate, Tiberiu Bățagă s-a axat îndeosebi pe tehnicile chirurgicale minim-invazive sau robotice, care cresc șansele la vindecare completă pentru pacienții cu probleme ortopedice și care pot reduce și chletuielile sistemului medical cu acest tip de patologii.