Doliu în lumea televiziunii. S-a stins din viață Florin Brătescu, primul crainic bărbat al TVR

Televiziunea din România este în doliu. Una dintre cele mai importante figuri din lumea media s-a stins din viață. Florin Brătescu, primul crainic bărbat al Televiziunii Române a murit la vârsta de la 90 de ani.

Florin Brătescu, primul crainic bărbat al Televiziunii Române, a avut o carieră de 50 de ani în domeniul jurnalistic

Televiziunea Română și nu numai este în doliu, după ce s-a stins din viață un nume important din acest domeniu. Cu o carieră de peste 50 de ani petrecută pe micile ecrane, .

În noaptea de marți spre miercuri, celebrul jurnalist s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. Vestea a picat ca un trăznet asupra cunoscuților, dar și asupra celor care au avut ocazia să lucreze cu el.

De-a lungul timpului, Florin Brătescu s-a făcut remarcat datorită materialelor de calitate și al emisiunilor pe care le-a livrat publicului. Poate că nu multă lume știe, dar acesta a fost primul crainic bărbat al Televiziunii Române.

Florin Brătescu a apărut pentru prima dată pe micile ecrane în anul 1967. În acel an, în data de 27 ianuarie, a avut loc premiera emisiunii ”Reflector”, un format total nou pe care Televiziunea din România îl aducea în fața telespectatorilor.

Florin Brănescu a realizat prima emisiune anchetă din România

”Reflector” a fost o emisiune care a scris istorie. Documentată și prezentată impecabil, aceasta a fost prima emisiune de tip anchetă care s-a lansat la noi în țară. și l-a transformat într-un proiect excepțional.

”Cel mai bucuros am fost când am început să realizez o emisiune care a avut foarte mare succes la public, «Reflector», pe care am lansat-o. Cea mai tristă a fost ziua în care nu mi s-a mai permis să fac această emisiune.”, declara jurnalistul într-un interviu mai vechi, potrivit

Pasiunea sa pentru televiziune a fost mai mult decât evidentă. Cinci decenii din viața sa le-a dedicat lumii media și proiectelor de succes din televiziune.

La un moment dat, Florin Brătescu a mai pus o cărămidă importantă pentru ceea ce înseamnă televiziunea din țara noastră. Împreună cu Dan Voiculescu, acesta a înființat Antena 1, televiziune care se menține în topurile audiențelor și în prezent.

Florin Brătescu a militat mereu pentru jurnalismul de calitate și pentru libera exprimare. Tocmai din acest motiv, a fost și va fi mereu o figură marcantă a televiziunii și un model despre care se va vorbi multă vreme.