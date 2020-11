Doliu la Hollywood! A murit Dave Prowse, actorul care l-a interpretat pe Darth Vader

Doliu la Hollywood! A murit Dave Prowse, actor şi fost bodybuilder cunoscut pentru interpretarea personajului Darth Vader în trilogia originală Star Wars. Acesta a încetat din viață la vârsta de 85 de ani.

Prowse, originar din Bristol, Marea Britanie, a fost distribuit în acest rol pentru statura sa impozantă, dar vocea personajului a aparţinut lui James Earl Jones.

Sportivul transformat în actor a fost însă cel mai mândru de interpretarea personajului Green Cross Code Man. Rolul, care a promovat siguranţa rutieră în Marea Britanie, i-a adus un MBE.

Tragedie în lumea filmului

”Fie ca forţa să fie întotdeauna cu el!”, a declarat agentul său, Thomas Bowington. Acesta a mai transmis că: ”Deşi este faimos pentru interpretarea multor monştri, pentru mine şi pentru toţi cei care l-au cunoscut pe Dave şi au lucrat cu el a fost un erou în vieţile noastre”.

Actorul a murit după o boală scurtă. Cariera lui Prowse s-a extins pe parcursul a 50 de ani, dar rolul său ca Sith Lord în Star Wars i-a adus faimă internaţională.

Interesant este că accentul său din West Country nu a fost potrivit pentru acest rol, aşa că vocea sa a fost dublată. Cu toate acestea, Prowse a fost prezent în toate cele trei filme ale trilogiei, datorită staturii sale de 1,98 m şi capacităţii sale de a ridica greutăţi, el reprezentând Anglia la Jocurile Commonwealth din anii 60.

În perioada respectivă, Prowse s-a împrietenit cu Arnold Schwarzenegger şi Lou Ferrigno (cunoscut pentru rolul din serialul TV Incredible Hulk), cu mult înainte ca aceştia să devină vedete de cinema.

Înainte de a deveni actor, Prowse a cunoscut succesul la Hollywood pregătindu-l fizic pe Christopher Reeve pentru rolul Superman.

Prowse a debutat ca actor cu rolul creaturii lui Frankenstein din filmul parodie Casino Royale din 1967, realizat după prima carte James Bond a lui Ian Fleming. Ulterior,a mai jucat de două ori acest rol, Horror Of Frankenstein din anii 1970, şi Frankenstein and the Monster From Hell, din 1974.

Actorul a mai jucat în filme precum The Saint, Space 1999 şi Doctor Who. Prowse a participat în mod regulat la circuitul fanilor Star Wars şi la convenţiile din toată lumea, pentru aproape 40 de ani.