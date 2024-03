Doliu la Hollywood. Un actor dintr-un cunoscut serial a murit la doar 27 de ani, în urma unui accident

Este doliu la Hollywood, după ce un actor dintr-un cunoscut serial a murit la numai 27 de ani. Vestea a fost un adevărat șoc pentru apropiați, dar și pentru fani.

Un actor dintr-un cunoscut serial a murit la 27 de ani. Este doliu la Hollywood

Este vorba despre Chance Perdomo, care în urma unui accident de motocicletă. Tânărul actor era cunoscut pentru rolul dintr-un serial îndrăgit.

ADVERTISEMENT

Chance Perdomo l-a interpretat pe Andrew Anderson în serialul cu supereroi “Gen V”,. Producția a apărut în toamna anului trecut și este difuzată pe Prime Video. Actorul a interpretat unul dintre rolurile principale.

După moartea lui Chance Perdomo, producția celui de-al doilea sezon al serialului “Gen V” va fi amânată. Serialul a fost reînnoit pentru un nou sezon la puțin timp după apariție.

ADVERTISEMENT

Tragedia a avut loc vineri, 29 martie 2024, iar în accident nu au fost implicate și alte vehicule, potrivit . Nu există alte detalii în legătură cu acest trist eveniment.

Actorul a mai avut roluri și în serialele “Hetty Feather”, “Killed by My Debt”, “Chilling Adventures of Sabrina”, precum și în seria de filme “After”.

ADVERTISEMENT

Apropiații tânărului actor sunt îndurerați după pierderea bruscă suferită, iar familia a cerut respectarea intimității în această perioadă dificilă.



„Pasiunea lui pentru artă și apetitul nesățios de viață au fost simțite de toți cei care l-au cunoscut. Vă rugăm să respectăm dorința familiei de intimitate în timp ce deplâng pierderea fiului și fratelui lor iubit”, se arată în comunicatul transmis de către reprezentanții regretatului actor.

De asemenea, echipa de producție a serialului în care a jucat Chance Perdomo a transmis un mesaj de condoleanțe după această tragedie. Producătorilor nu le vine să creadă

ADVERTISEMENT

“Nu putem să înțelegem ce s-a întâmplat. Pentru cei care l-am cunoscut și am lucrat cu el, Chance a fost întotdeauna fermecător și zâmbitor, o forță entuziastă a naturii, un actor incredibil de talentat și, mai mult decât orice altceva, o persoană foarte bună și drăguță. Nici măcar să scrii despre el la timpul trecut nu are sens”, a fost mesajul transmis de proucătorii serialului “Gen V”.

Fanii, în stare de șoc după decesul actorului

Fanii actorului sunt șocați după , mai ales că era foarte tânăr și a jucat orice rol impecabil. Internauții au transmis mai multe mesaje în mediul online.

“Suntem profund întristați. Ce pierdere”, Nu pot să cred! Era tânăr și mai avea multe de arătat”, “A interpretat excepțional rolul lui Anderson”, sunt doar câteva dintre mesaje.