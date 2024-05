Regula pe care să o respecți de Paște că să nu-ți fie rău. Medicul Alin Popescu: „Niciodată nu trebuie….”

Alimentul periculos care se găsește pe mesele de Paște. Medicul Alin Popescu i-a avertizat pe români să țină cont de acest aspect. Mulți nu o fac și ajung să le fie rău de sărbători. Este o regulă esențială.

Alimentul periculos de pe mesele românilor. Mulți îl consumă de Paște

pregătit în avans și cu multă trudă. După orele lungi din bucătărie, dar și după 48 de zile de Post, oamenii abia așteaptă să se delecteze cu cele mai bune preparate.

Însă, foarte multe persoane exagerează atunci când vine vorba despre mâncare . Stomacul nu este pregătit pentru o cantitate atât de mare de alimente grele.

De aceea, medicul Alin Popescu a dezvăluit că, deși gustoase, toate mâncărurile ar trebui consumate cu moderație și la câteva ore diferență, astfel încât să poată fi digerate cum trebuie.

De altfel, un aliment de pe masa de Paște poate fi periculos pentru organism. Acesta este cumpărat de fiecare dată în această perioadă, dar este extrem de important modul în care este gătit.

„E nenorocire”

Este vorba despre carnea de miel, care are nevoie de un timp mai mare pentru digerare. „Acest timp gastric durează între o oră şi patru ore în funcţie de alimentele consumate. Cel mai greu se digeră carnea de oaie. Carnea de miel e un pic diferită.

Mielul, vita, se digeră în trei ore, iar mâncarea mai uşoară în două ore. Eu dacă am mâncat ceva uşor, am nevoie de două ore să diger. Dacă am mâncat drob, am nevoie de trei ore pentru digerare. În niciun caz jumătate de oră.

Dacă este în foietaj drobul, e nenorocire completă. Dacă începi cu alea grele, trebuie timp între ele. Mai bine o masă de prânz cu trei feluri, iar al patrulea fel să fie ceva uşor, bea un pahar de vin.

Dar apoi lasă trei-patru ore, plimbă-te, fă mişcare, şi apoi mănâncă iar seara două feluri. Şi apoi mai lasă vreo două ore jumătate pentru digestie înainte să mergi la culcare.

Asta e o regulă pe care mulţi nu o respectă, din păcate. Niciodată nu trebuie să mergem la culcare cu stomacul plin”, a spus medicul Alin Popescu despre alimentul periculos de pe masa de Paște, pentru