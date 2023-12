Doliu uriaș în BOR! A murit un discipol al lui Arsenie Boca. Maica Pavelida de la Mănăstirea Prislop a murit. Ea era cunoscută drept unul dintre discipolii părintelui Arsenie Boca. În repetate rânduri, Maica Pavelida a dezvăluit faptul că părintele a știut ziua când va trece la cele sfinte.

Maica Pavelida, unul dintre discipolii părintelui Arsenie Boca, a decedat

Maica Pavelida de la Mănăstirea Prislop, cunoscută drept unul dintre discipolii părintelui Arsenie Boca, a încetat din viață. În trecut, aceasta mărturisea că Arsenie Boca a fost un trimis al lui Dumnezeu și că a fost înzestrat cu numeroase calități.

Cât timp a trăit, Maica Pavelida era iubită de enoriași, iar cei mai mulți mergeau la Prislop doar pentru a discuta cu ea și pentru a-i cere sfaturi. În urmă cu aproape trei luni, Maica Pavelida a primit Ordinul “Maica Domnului Rugătoarea” de la Patriarhul Daniel.

Ce spunea Maica Pavelida despre Arsenie Boca

, pe care îl numea cel mai mare duhovnic român. În trecut, aceasta scotea la iveală detalii neștiute despre Boca. El a murit pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, însă mii de credincioși continuă să se îndrepte către mormântul său de la Mănăstirea Prislop în cadrul pelerinajelor.

„Arsenie Boca este recunoscut ca fiind cel mai mare duhovnic român al secolului XX. În perioada comunistă, Securitatea i-a interzis să slujească în biserici, fiind arestat și torturat în anii 1948 și 1951 pentru presupuse legături cu legionarii, acuzații negate de către el.

După închisori precum Jilava, București, Timișoara, și Oradea, precum și condamnarea la muncă silnică la Ocnele Mari și la Canal, părintele s-a întors, la finalul pedepsei, ca stareț la Mânăstirea Prislop. Arsenie Boca a murit pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, dar la mormântul său de la Mănăstirea Prislop vin și acum mii de oameni în pelerinaje”, spunea aceasta.

„Părintele a fost un trimis al lui Dumnezeu în vremea noastră, să ne arate adevărata cale a întâlnirii cu Domnul Nostru Iisus Hristos. A fost înzestrat cu multe daruri și virtuți, ca să ne arate sfințenia sa. A fost smerit, retras și ascultător față de Biserică. Și-a cunoscut sfârșitul cu trei ani înainte spunând că mai are “trei calendare” și apoi va pleca”, mai declara maica Pavelida, în urmă cu ceva timp, despre Arsenie Boca.

Cine a fost Arsenie Boca

Pe 29 septembrie 2023 s-au împlinit 113 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca. Zian Boca, așa cum se numea înainte de călugărie, s-a născut în Vata de sus, în Hunedoara în 1910. Încă din liceu, colegii îl strigau Sfântul.

Inițial, el a vrut să devină aviator, dar familia sa nu a avut bani să-i dea pentru studiile de la București. Alege totuși facultatea de Teologie din Sibiu, acolo unde își impune o disciplină austeră. A studiat în paralel și Medicina, dar traducea și lucrările sfinților părinți. După ce a terminat studiile, Boca merge să trăiască câteva luni la Muntele Athos.

În 1939 este călugărit și primește numele de Arsenie. În plus, este trimis la mănastirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. Câțiva ani mai târziu, Arsenie Boca s-a trezit cu o avalanșă de oameni la mănăstire și începe să le spună despre Dumnezeu și îi îndeamnă să-l iubească.

„Părintele avea o aplicare teribila spre a-i creste pe oameni ca sa se puna in valoare. Daca este profesor in ceva parintele, este in a-L pune in valoare pe Dumnezeu in raport cu oamenii si pe oameni in raport cu Dumnezeu. Asta e marele lui dar.”, spunea preotul Constantin Necula.