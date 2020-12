Donald Trump a jucat în cel mai popular film de Crăciun. În ce pelicule a mai apărut. VIDEO

De Sărbători trebuie să zâmbești mai mult, așa că FANATIK îți spune cum a ajuns Donald Trump să fie personaj în cel mai cunoscut film de Crăciun. Fostul președinte american a dus o viață picantă cu multe episoade pline de scântei. Un aventurier în tinerețe, acesta a cucerit fotomodele, o jucătoare de tenis celebră și chiar actrițe de la Hollywood.

Dornic să apară mereu în prim-plan, republicanul s-a dovedit de multe ori spumos ca o explozie de șampanie, în declarații. Uneori a fost plin de șarm și carismă, alteori grosolan, primitiv și necizalat. Un lucru a fost constant în viața lui Trump: dorința nemărginită de a fi în lumina reflectoarelor. Astfel, a fost oarecum logic ca Trump să dorească să-și vadă chipul și în filme de cinema.

Fostul președinte american a avut apariții fugitive alături de actori celebri precum Will Smith, Michael Douglas, Sarah Jessica Parker, Sandra Bullock sau Hugh Grant. Lista filmelor și serialelor este impresionantă și include cea mai populară peliculă de Crăciun.

Cum a ajuns Donald Trump să joace în „Singur Acasă”, cel mai așteptat film de Crăciun

Povestea din spatele apariției în Home Alone (”Singur Acasă”) este savuroasă și plină de intrigă. Mai întâi, trebuie precizat faptul că este vorba de partea a doua din celebra serie vizionată an de an în preajma sărbătorilor de iarnă. ”Home Alone 2: Lost in New York” s-a filmat în 1992 și prezintă aventurile simpaticului puști care se pierde de familie, de această dată, în faimosul New York. Kevin e din nou interpretat de adorabilul Macaulay Culkin. Din distribuție nu lipsește același tandem de infractori – Joe Pesci și Daniel Stern în rolurile lui Harry și Marv.

Miliardarul Donald Trump își face loc în film într-o mică scenă jucată alături de personajul principal. Directorul peliculei, Chris Columbus, a relatat că fostul președinte al Statelor Unite nu avea ce să caute în film, potrivit Insider.

Momentul în care apare Trump este filmat în Hotelul Plaza, deținut chiar de acesta. ”Singurul mod în care puteți filma această scenă în Plaza este dacă apar și eu în ea”, ar fi declarat Donald Trump, conform regizorului filmului.

Deși și-a făcut loc cu picioarele în celebrul film, carismaticul bogătaș a atras imediat simpatia publicului. „S-a întâmplat un lucru ciudat: când am făcut testele înainte de lansare, oamenii au început să aplaude în momentul apariției lui Trump. I-am spus editorului să-l lăsăm în film pentru că este un moment delicios pentru spectatori,” a declarat regizorul Chris Columbus.

Donald Trump a apărut într-un film iubit de Crăciun. În ce pelicule a mai jucat fostul președinte?

Cele 2 părți în care joacă Macaulay Culkin rămân cimentate în istorie. Au trecut 30 de ani și ele sunt difuzate în continuare cu mare succes de posturile de televiziune.

Home Alone 2 a costat aproximativ 28 de milioane de dolari și a avut încasări de peste 350 de milioane în întreaga lume. Filmul de Crăciun în care a jucat Donald Trump a avut un succes major, dar nu a putut să depășească valul creat de prima parte a seriei Home Alone. Pelicula din 1990 a adunat 480 de milioane de dolari în întreaga lume și rămâne, în preajma sărbătorilor, filmul favorit al copiilor și nu numai.

Nu există relatări despre modul cum și-a croit drum și în alte pelicule republicanul, dar am putea să avem anumite teorii bazându-ne pe averea lui, episodul ”Singur Acasă” și dorința permanentă de a ieși în evidență. Pe de altă parte, producătorii puteau să profite la rândul lor de imaginea populară de atunci a lui Trump. În niciun caz nu era atât de hulit cum este astăzi.

Donald Trump a jucat în ”Totul despre sex”, dar și alături de Michael Douglas și Will Smith

"Ivana (prima soție) era superbă, dar era și foarte ambițioasă și inteligentă. Cred că eram un pic naiv. Precum mulți bărbați fusesem învățat de la Hollywood că o femeie nu poate să fie și frumoasă și deșteaptă." – Donald Trump, Comeback.

Dacă tot era miliardar, probabil că a fost firesc să apară și în filmul Wall Street. Lansată în 1987, pelicula spune povestea unui tânăr broker, Bud Fox, care în dorința sa disperată de a deveni bogat, devine omul de încredere al lui Gordon Gekko – un om de afaceri de succes și foarte bogat, dar în același timp fără nici un fel de scrupule. Din film fac parte Michael Douglas (care a obținut Premiul Oscar în anul 1988 pentru rolul Gordon Gekko din acest film) și Charlie Sheen.

”Fiecare vis are un preț (Every dream has a price)” – spune o frază celebră dinWall Street.

Donald Trump a apărut în seriale celebre și în România

Lista aparițiilor include serialele populare ”Prințul din Bel Air” (cu Will Smith în rolul principal) și ”Totul despre sex” (cu Sarah Jessica Parker).

În ce filme a mai jucat?

Two weeks notice – cu Hugh Grant și Sandra Bullock

Spin City – cu Michael J. Fox

The Nanny (Dădaca)

The Associate – cu Whoopi Goldberg

Zoolander – cu Ben Stiller

Fostul președinte a apărut și în cadrul unui eveniment savuros de Wrestling, dar și într-o reclamă pentru Super Bowl – cel mai vizionat eveniment din America.

Ținând cont că va avea mult mai mult timp liber după înfrângerea din alegeri , n-ar trebui să ne mire dacă în curând (după o vacanță bine meritată) Trump o să-și facă din nou apariția în filme. Până atunci, îl puteți vedea cu siguranță, de Crăciun, în Home Alone 2.