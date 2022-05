Dorian Popa a dezvăluit motivul pentru care nu va deveni tată prea curând: “Nu vreau să mă blameze oamenii”

Dorian Popa (33 de ani) a fost invitat în cadrul podcast-ului găzduit de Radu Țibulcă, unde a vorbit despre bani, carieră, dar și despre posibilitatea de a deveni tată.

Motivul pentru care Dorian Popa nu vrea să devină tată

Vloggerul a fost sincer și a vorbit despre posibilitatea dea avea un copil, la un moment dat. El și Claudia Iosif formează un cuplu de ani buni, însă nu este pregătit să devină tată în viitorul apropiat.

În plus, faptul că muncește foarte mult reprezintă un alt obstacol pentru cântăreț, care nu ar avea suficient timp să-și vadă copilul. Acesta a explicat cu sinceritate de ce nu este momentul potrivit să devină tată.

“M-am gândit de foarte multe ori la copilul umanoid, iar răspunsul cel mai franc pe care l-am găsit să-l ofer, pentru că asta îmi doresc; sinceritate de la mine, este că încă nu mă simt pregătit.

Nu vreau să mă blameze oamenii şi le amintesc încă o dată că Dumnezeu ne învaţă să nu judecăm persoanele de lângă noi. Dar eu deocamdată mă simt bine făcând alte lucruri, muncind foarte mult, fiind conectat la ceea ce fac.

Le-am spus unor oameni apropiați care mi-au spus: păi, da, măi, da, ai timp! Nu e adevărat. În momentul în care alergi ca nebunul cum alerg eu, nu mai ai timp să-ţi vezi copilul îndeajuns de mult încât el să simtă că creşte alături de tine, iar tu să simţi că eşti un părinte pentru el.

Nu! La cum muncesc eu aş putea să-mi văd copilul lunea două ore seara şi marţea o oră, ceea ce nu mi se pare normal. Cred că încă mă simt copil.”, a declarat Dorian Popa în cadrul podcastului .

Dorian Popa consideră că decizia de a avea un copil nu trebuie să fie una de moment. De altfel, faptul că provine dintr-o familie destrămată, fiind crescut doar de mama lui, îl face să devină reticent în privința unui copil. Cântărețul și-ar dori o familie unită atunci când va fi momentul.

Dorian Popa, despre Cheluțu

Dorian Popa a mai vorbit și despre notorietatea cățelului său, Cheluțu. Acesta a devenit popular în mediul online în urmă cu doi ani. Artistul și nu a intenționat să-l facă celebru, ci doar să-l adopte și să-i ofere o viață bună.

“Nu am făcut din achiziția și adopția lui un scop. Eu sunt un mare iubitor de animale. Nu fac din achiziția sufletului un scop. (…) În ceea ce-l privește pe Cheluțu, cred că a avut o stea în frunte. (…)

Am ajuns să-l iau la concerte ca să nu mai ajung să justific absența lui Cheluțu. Copiii, peste tot unde merg, ‘de ce nu-i Cheluțu’? Când îi mai văd cum se întristează mă bufnește râsul. (…)

Deși îmi doream să-mi cumpăr un Cane Corso, eu când am văzut cățelul ăsta, starea în care era (n.r. Cheluțu), am zis că nu se poate să rămână aici. Trebuie să facem ceva să-i fie bine. Când mă uit la el are față de superstar. (…)

E un cățel care a produs 200.000 de euro, fără niciun gând. Pur și simplu s-a întâmplat.”, a explicat Dorian Popa.

Cântărețul a subliniat faptul că nu există muncă fără sacrificii. Oricine trebuie să muncească mult pentru ceea ce își dorește, după cum a mai spus el.

“Oamenii trebuie să învețe că rezultatele și realizările în viață înseamnă și sacrificii. (…) E foarte important în viață să ne organizăm prioritățile.”, a mai spus Dorian Popa.

Vloggerul a mai spus că nu a avut niciodată o vacanță adevărată de când a început să creeze conținut în mediul online. Chiar dacă a fost plecat în diverse locații de-a lungul timpului, Dorian Popa a filmat vloguri și a ținut legătura cu cei care îl urmăresc în mediul online.