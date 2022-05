Dorian Popa, moment jenant într-un restaurant de lux din Paris. ”Nu am portofel la mine”. Ce a urmat. Video

Cântărețul a scos la iveală momentul penibil prin care a trecut după ce a făcut rezervare la restaurantul Terra Nera, unde s-a filmat serialul Emily in Paris. Vedeta s-a trezit că nu are cu ce să plătească întreaga consumație.

Dorian Popa, situație jenantă într-un local celebru din Paris: ”Eu nu am portofel la mine”

Dorian Popa s-a bucurat că a prins o masă în renumitul restaurant din Paris încât i-a lăsat chelnerului un bacșiș de 20%, în loc de 10%. Surpriza a apărut în clipa în care a venit nota de plată, cântărețul dorind să achite cu telefonul mobil.

Din păcate, acest lucru nu a fost posibil, artistul neavând la el niciun fel de card. De asemenea, a dezvăluit că și-a lăsat la hotel inclusiv actul de identitate, singura garanție fiind lanțul de aur de 24 de karate.

„Am trecut prin cea mai penibilă situație din viața vieților mele. Eram la Emily in Paris aici. Totul frumos, vinuț roșu, parcă simțeam și o căldurică în corp de la păhăruțul ăla, ne-am făcut treaba până pe la 8 când venea următoarea rezervare.

La 8 fără 5 i-am zis ăluia că suntem gata, el zice stați liniștiți. Vine cu POS și când vede că scot telefonul zice no, no, no wireless, inserați cardul. Am mai întâlnit asta în Paris, e adevărat, dar nu la restaurante. La ciocioabe, buticuri.

Mi-a căzut fața când am văzut. Eu nu am portofel la mine, nu am nimic. Am Apple Pay, frate, pentru că trăim în 2022 și suntem în Franța, Paris, da? Îi zic încearcă, n-are cum. Dau eu cu telefonul pe acolo, nu făcea POS ăla nimic.

Zic, ok, hai să vedem cum facem. Uber până la hotel 40 de minute, înapoi încă 40 de minute. Vă dați seama că o oră și jumătate trebuia să stau ca boul în Uber să mă duc să iau cardul și să mă întorc să plătesc.

Aparate care să aibă descărcare wireless, bancomate, foarte puține sunt. Deci asta pica din start. Și i-am zis că ne întoarcem mâine dimineață. Și fiți atenți aici cum a început cea mai penibilă milogeală.

Cum să-i explic eu ăstuia că ne întoarcem mâine dimineață să plătim 65 de euro cu 20% tips inclus. Că am mai făcut și pe barosanul ca idiotul. Mi-a plăcut atât de mult că ne-au ajutat și că ne-au pus la masă înaintea rezervării de la 8 încât am zis cât ai tips, 10%? Hai să fie 20%.

Aruncam cu banii eu, dar nu aveam cu ce. Și, într-un final, după ce l-am sunat pe manager care nu era aici și care a zis că nu e nicio problemă, să plece acasă, să lase buletinul și să se întoarcă mâine să plătească… ce să vezi, nu am nici buletin. Ce buletin să las?”, a spus vedeta pe Youtube.

Dorian Popa, garanție pentru nota de plată

Dorian Popa l-a făcut pe ospătar să râdă când i-a oferit drept garanție bijuteria de la gât, promițând că se va întoarce a doua zi pentru a achita masa în valoare de 65 de euro. s-a ținut de cuvânt și a plătit tot ce a consumat.

Fostul jurat de la Nest Star, de la Antena 1, s-a simțit precum ultimul om când a trebuit să se tocmească în restaurantul din Paris, dovadă că le-a povestit fanilor întâmplarea prin care a trecut.