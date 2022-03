Dorian Popa, scos cu poliția dintr-un hotel din Germania: ”Și am stat și am înghețat”

Cântărețul și-a dorit să se vadă cu fanii și spune că nu se aștepta să vină foarte mulți, însă a fost surprins de numărul foarte mare. Cei care îl apreciază pe și îi ascultă muzica au venit direct la hotelul unde se afla pentru câteva zile.

Dorian Popa, incident neplăcut în Germania. A fost scos cu poliția dintr-un hotel

Dorian Popa a reușit să facă mai multe fotografii cu cei prezenți chiar în incinta locației, însă marea surpriză a venit atunci când a apărut poliția. Oamenii legii i-au cerut vedetei să iasă din hotel și să ofere autografe afară.

Mai mult decât atât, spune că aceștia l-au îndrumat la 100 de metri de hotel, nu în față. Legat de aceste momente neplăcute actorul și vloggerul crede că are legătură și cu faptul că este român, marginalizat.

„N-am stat mai mult de 20 de persoane și mai mult de 15-20 de minute la poze, m-am bucurat că au putut face cei mititei poze. Facem poze, facem poze, până când, la un moment dat, ce crezi? Apare poliția.

A venit poliția la mine, foarte drăguț un domn polițist însoțit de o doamnă polițist, dacă îmi amintesc bine. Vine domnul polițist și spune: «Știți, nu are nicio legătură cu restricțiile, dar cei de la hotel spun că le blocați intrarea și că și-ar dori să ieșiți afară din hol».

Eu voiam să ieșim în fața hotelului, la care domnul polițist spune că nu în fața hotelului, ci la 100 de metri distanță. Eu râdeam atunci, efectiv, erau părinți cu copii în brațe. (…) Așa am mers cu polițistul la 100 de metri distanță de hotel.

Și așa am stat între doi zgârie nori, imaginați-vă ce curent este acolo. Așa am stat și am înghețat… ca românii, că eu tind să cred că a contat și chestia asta că suntem români, marginalizați.

Am stat și am înghețat, am făcut poze până la ultimul”, a povestit Dorian Popa într-un vlog de pe canalul de Youtube, arătându-se deranjat de atitudinea reprezentanților hotelului din Germania, notează .