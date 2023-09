Dorin Goian, surprins de națională: „Cu nea Piți nu ne apăram așa nici cu Franța”

Dorin Goian, fostul căpitan al echipei naționale a României, a fost surprins de jocul defensiv al „tricolorilor” cu Israel și crede că .

Dorin Goian vede totuși și aspectele pozitive după jocul slab cu Israel: „Încă suntem pe locul doi”

Dorin Goian a vorbit : „Am câștigat un punct. E o campanie de calificare și încă suntem pe locul doi și încă suntem în cărți. Astea sunt lucrurile pozitive pe care trebuie să le luăm după meciul cu Israel.

ADVERTISEMENT

Am văzut cu toții că nu a fost un meci strălucit, dar trebuie să lăsăm spectacolul deoparte și să mergem doar pe eficiență, să luăm puncte. Puteam să și pierdem. Trebuie să ne calificăm”.

Fostul fundaș central e sigur că Edi Iordănescu va avea o cu totul altă strategie: „Sunt sigur că selecționerul va încerca să schimbe la meciul cu Kosovo. Din păcate, egalul cu Israelul ne obligă să câștigăm”.

ADVERTISEMENT

Goian e convins că naționala nu se apăra așa nici cu Pițurcă: „Nu îmi aduc aminte în fața unui adversar accesibil, cu toată echipa în 35 de metri”

Dorin Goian a fost sincer și e de părere că naționala României nu a juca atât de defensiv nici în perioada lui Victor Pițurcă: „Eu nu cred și nu țin minte un meci pe vremea lui Pițurcă să fi jucat un meci acasă cu un stadion plin, în fața unei echipe accesibile, totuși am jucat împotriva Israelului și să ne fi apărat în 35 de metri cu toată echipa în afară de Alibec.

Poate ne apăram așa când jucam cu Olanda, cu Franța, dar nici atunci nu ne apăram atât de jos! Aici cred că poate a greșit selecționerul. Noi din fața televiziorului suntem milioane de antrenori. El știe ce strategie a gândit, noi la final putem trage doar concluziile și ne putem da cu părerea”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, „Goe” are încredere în Iordănescu Jr.: „Trebuie să îi dăm credit și să îi acordăm încredere pe mai departe. Cu siguranță și-a făcut și el o analiză și cred că își asumă anumite greșeli. Noi cu nea Piți să ne apărăm de așa manieră cu Israel?! Au și ei câțiva jucători de valoare, dar trebuia să jucăm cu mai mult curaj”.

Fostul fundaș central a comentat prestația lui Burcă și Drăgușin: „Așa a fost tactica, n-au făcut un meci slab”

Andrei Burcă și Radu Drăgușin au fost destul de criticați după prestația din meciul cu Israel, însă Goian le ia apărarea: „Nu a fost niciun fel de slăbiciune. Faptul că ei ne-au presat și noi ne-am apărat destul de jos, normal că la un moment dat cedezi și dai șansa adversarilor să-și creeze situații periculoase și ocazii de gol. Așa a fost tactica, n-au făcut un meci slab.

Sunt sigur că dacă Israel nu marca și meciul se termina 1-0, chiar și cu acele ocazii, bara și așa mai departe, toată presa îi lăuda pe Drăguși și pe Burcă pentru că nu au primit gol! Când rezultatul nu e cel dorit, e foarte ușor să găsești alibiuri!”.

ADVERTISEMENT

Goian știe ce trebuie să facă „tricolorii” la meciul cu Kosovo: „Eu am mare încredere că echipa va arăta altfel, va face o presiune mai mare, pressing mai agresiv, ne vom apăra mai sus și putem face un joc mult mai bun și să câștigăm”.

„Va trebui să atacăm, jucăm acasă, cu multă lume pe stadion”

Chiar dacă România a arătat mai bine în prima repriză cu Israel, când am condus, antrenorul e convins că „tricolorii” trebuie să joace mai bine pentru a câștiga: „Nu e de ajuns în fotbal să joci o singură repriză și trebuie să fii constant o perioadă cât mai lungă, chiar dacă adversarul are perioade mai bune. Alternează momentele. Degeaba am jucat și ne-am apărat bine o repriză, dacă apoi am primit gol și am fost dominați categoric.

Va trebui să atacăm, jucăm acasă, cu multă lume pe stadion și sigur abordarea noastră va fi diferită. Kosovo am văzut că au făcut 2-2 în Elveția și se agață de acest rezultat. Vor veni motivați să câștige. O eventuală victorie îi bagă în hora calificării.

Asta e realitatea fotbalului românesc în momentul de față. Nu putem fi o echipă națională bună dacă noi nu avem nicio echipă de club în grupele cupelor europene. Jucătorii cresc doar cu adversari foarte puternici.

„Orice calificare la un turneu final e mare performanță!”

Pentru Dorin Goian, calificarea la Campionatul European din 2024 ar fi un lucru extraordinar: „Încă suntem bine, pe locul doi și trebuie să fim realiști. Situația la nivel de cluburi este dezastruoasă! E un moment greu și cu siguranță ei resimt o presiune mai mare. Numai împreună pot câștiga acest meci: unitate și sacrificiu.

Cred că puteam vorbi de un procent mai mare la calificare dacă luam șase puncte din dubla asta. Orice calificare la un turneu final e o mare performanță ținând de momentul în care se află acum fotbalul nostru.

Când noi băteam Olanda erau alte vremuri! Fotbalul românesc era mult mai bun, erau alți jucători, altă calitate. Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ”, a concluzionat fostul fotbalist, în exclusivitate pentru site-ul nostru.