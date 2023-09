Ce-l șochează pe Florin Gardoș. „Cum să aibă Kosovo cote peste România?”

Echipa lui Iordănescu pleacă cu dezavantaj înaintea duelului cu Kosovo. Cel puțin din punct de vedere al sumelor de transfer. Lotul oaspeților este mai bine cotat decât cel al României, fapt ce l-a mirat pe Gardoș. Fostul tricolor vede România peste Kosovo în ceea ce privește valoarea individuală a jucătorilor.

Kosovo, mai valoroasă ca România

“M-a deranjat faptul că nu am avut inițiativă, nu am încercat să construim”, a declarat Florin Gardoș. Horia Ivanovici l-a întrebat apoi pe fostul tricolor: “Cum ți s-a părut cuplul de fundași centrali?”, moment în care Gardoș a răspuns: “Bun, bun, nu aș schimba nimic”.

ADVERTISEMENT

“Așa echipa pe are a făcut-o mi s-a părut în regulă, dar nu au dar randamentul așteptat, apropo de discuția cu Marin și Marin. Acum, sigur, probabil vor fi niște schimbări în echipă. Nu poți nici să… Kosovo a avut rezultate imprevizibile, a făcut egal cu Andorra și apoi egal cu Elveția”, a declarat Florin Gardoș.

. După un meci defensiv contra selecționatei Israelului, tricolorii au șansa să câștige trei puncte importante, dar să își și spele imaginea lăsată la finalul meciului trecut. Tricolorii sunt pe locul 2 în clasament, sub Elveția, care e liderul grupei.

ADVERTISEMENT

Kosovo este o echipă imprevizibilă

Nu știu la ce să mă aștept. M-a șocat un pic, am văzut statistica cu loturile. Echipa lui Kosovo era evaluată mai mult. Mi se pare incredibil faptul că Kosovo are valoare mai mare ca România. Pentru că, ok, știam de Rrahmani, cel de la Lille. Eu știam că au doi jucători foarte buni”, a declarat Florin Gardoș.

“Ar fi favoriți diseară dacă ne luăm după sumele de transfer”, a spus Horia Ivanovici, completat de Gardoș: “Din fericire nu joacă cotele. Dar după cote sunt favoriți”. România suferă la capitolul sume, însă clasamentul o face favorită. Tricolorii au 5 puncte peste Kosovo.

ADVERTISEMENT

Adversara României din această seară își joacă ultima șansă la calificare. Kosovo are patru egaluri și o înfrângere în cele 5 jocuri disputate, iar o victorie pe terenul României ar readuce-o în cărțile calificării.

Echipa lui Iordănescu stă bine pe statistică. Tricolorii nu au pierdut niciun meci până acum și se laudă cu 9 puncte în 5 meciuri disputate. Cele două formații s-au întâlnit pe 16 iunie, iar scorul la finalul partidei a fost egal, 0-0. Partida retur se joacă pe Național Arena, în etapa cu numărul 6.

FANATIK SUPERLIGA este în fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO. Emisiunea este live de la 10:30 și se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial. Miercuri va fi o ediție specală de FANATIK SUPERLIGA de la 10:30.

ADVERTISEMENT