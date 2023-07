Dorința lui Hakim Abdallah după debutul la Dinamo: ”Vreau să-mi strige numele”

Interviul a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a dinamoviștilor, fiind însoțită de mesajul: ”Interviu cu Hakim Abdallah. Cel de-al doilea atacant care a sosit la Dinamo București în perioada de transferuri a verii pentru sezonul 2023/24 este Hakim Abdallah. Hakim a fost titular în primele 2 etape ale Superligii în tricoul alb-roșu. Urmărește videoclipul și spune-ne în comentarii, tu ce ai vrea să mai știi despre Hakim?.

Dorința lui Hakim Abdallah după debutul la Dinamo

, dar care reprezintă naționala Madagascar, așteaptă cu nerăbdare să înscrie cât mai multe goluri pentru Dinamo, pentru ca fanii să-i strige numele. Înainte de toate, Hakim Abdallah a mărturisit care e principalul motiv pentru care a ales Dinamo București: fanii de senzație ai ”câinilor roșii”.

ADVERTISEMENT

”Bineînțeles că am văzut (n.r. video pe Youtube cu galeria dinamovistă). După primul mesaj primit de agent, am intrat direct pe Youtube și am văzut fanii. E unul dintre motivele pentru care sunt aici, abia aștept să fiu la stadion cu fanii, săi îi cunosc. Abia șatept sî i cunosc, orice jucător ar vrea să joace în fața unor astfel de fani. Avem în franța mulți fani, dar sunt spectatori, nu sunt fanatici ca cei de la Dinamo, doar se uită la meci”, a explicat Abdallah, cu mențiunea că cea mai mare dorință a sa e ca fanii să-i strige numele.

”Când Lamine înscrie, toată lumea îi strigă numele, vreau să o simt și eu această senzație, să-mi strige numele”, a completat Hakim Abdallah. Întrebat dacă îi cunoștea dinainte pe Quentin și Gheza, fotbalistul francez a completat: ”Da, îi știu fiindcă m-am uitat la multe meciuri. Bena a jucat la Niort în divizia secundă și l-am văzut jucând încă de la 17 ani. Pe Lamine îl știu de la Saint Etienne”.

ADVERTISEMENT

Cu toate că se simte mai apropiat de ceilalți jucători francezi din lot, Hakim Abdallah crede că nu va avea probleme de acomodare și de relaționare și cu ceilalți jucători din lot. ”Așa e normal, la început, fiindcă suntem francezi și comunicarea e mai fluentă decât cu ceilalți, însă am o comunicare bună și cu ceilalți și e foarte important”, a transmis atacantul.

Printre altele, atacantul transferat de Dinamo a anunțat că îl are drept idol pe Karim Benzema, fiind conștient că un atacant este judecat foarte rapid în funcție de câte goluri înscrie. ”Pentru mine cred că e bine ca un atacant să marcheze. Nu știu ce să zic, mai bine îl întrebați pe antrenor sau alți jucători, nu vreau să spun ceva greșit.

ADVERTISEMENT

Idolii mei erau înainte Didier Drogba și Robinho, . Un antrenor mi-a spus că pentru atacanți ai la dispoziție un singur sezon ca să le arăți că ești bun. Sezonul trecut am înscris 5 goluri, dacă anul ăsta înscriu mai multe goluri poate să-mi schimbe viața”, a completat fotbalistul.

În încheiere, înainte să le transmită fanilor un mesaj în limba română, Hakim Abdallah a vorbit și despre hobby-urile sale. ”Îmi place să stau acasă și să mă uit la seriale și filme. Să mă bucur de viață, mă uit la fotbal și TV, mă joc pe playstation, îmi sun familia și vorbesc cu ei. Mesaj pentru fani dacă am? Salut. Ce faci? Bine? Hai Dinamo?”, a concluzionat fotbalistul.

Cotat la 200.000 de euro, atacantul în vârstă de 25 de ani a jucat în cariera sa 156 de meciuri și a reușit 42 de goluri și 13 pase de gol. Cel mai bun sezon al său a fost cel din perioada 2020/2021, când reușea 23 de goluri în 30 de partide în tricoul celor de la Swift Hesperange, în prima ligă din Luxemburg.