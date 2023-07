Andrei Burca, alături de Cristiano Ronaldo și Karim Benzema. A prins echipa ideală

În centrul apărării, Burcă face echipă cu Koulibaly, în timp ce flancurile sunt asigurate de Alioski și Alex Telles. Fotbalul din Arabia Saudită se dezvoltă în fiecare zi, astfel că pe nimeni nu mai miră că primul 11, echipa ideală a acestui campionat, cuprinde super vedete care în trecut au făcut senzație în Europa.

Andrei Burca, alături de Cristiano Ronaldo și Karim Benzema

, având tema ”ce competiție e mai tare, MLS din SUA, unde joacă Leo Messi, sau campionatul arab, unde joacă Cristiano Ronaldo?”. Cert e că, potrivit Sky Sport, Andrei Burcă a fost inclusiv în această echipă ideală din Arabia Saudită, într-un sistem 4-3-3, în care Karim Benzema, Cristiano Ronaldo și Firminho sunt marcatorii de vis.

ADVERTISEMENT

Așadar, echipa ideală din Arabia Saudită este următoarea: Mendy – Alioski, Burcă, Koulibaly, Alex Telles – Milinkovic Savic, Brozovic, Ruben Neves – Alături de echipa ideală, cei de la Sky Sport au titrat: ”Fără îndoială pentru Cristiano Ronaldo: Numai Premier League este superioară tuturor. Nu voi mai juca în Europa, sunt la fel de sigur că Saudi Pro League este mult mai bună decât MLS. O înțepătură la Messi de îndată ce a aterizat la Miami, dar are CR7 cu adevărat dreptate? Am încercat să întocmim cele mai bune două formații din campionatele lor, ambele aliniate cu 4-3-3”.

În cele din urmă, jurnaliștii de la Sky Sport au dat naștere unei dezbateri și au prezentat și cel mai bun 11 din MLS, pentru ca fanii să decidă care campionat e mai bun: Major League Soccer din SUA sau prima ligă din Arabia Saudită? Cât pentru Leo Messi, acesta e inclus desigur în cel mai bun prim 11 din MLS, în următoarea formulă: Burki – Calegari, Robinson, Chellini, Jordi Alba – Riqui Puig, Busquets, Thiago Almada – Bernandeschi, Messi, Insigne.

ADVERTISEMENT

Așadar, cum era de așteptat, fanii au împânzit Instagramul cu mesaje, iar părerile sunt împărțite. ”Ce onoare pentru Messi să fie flancat de Bernardeschi și Insigne”, a scris, ironic, un suporter al lui CR7. ”Aș spune că MLS este mult mai bun: vrei să îl compari Bernardeschi cu Firmino sau Benzema? Absolut nu”, a scris un alt suporter, de data aceasta pro MLS.

”Mi se pare absurd să spun că Brozovic este mai bun decât Kante”, a replicat un alt suporter, fiind completat de un fan Ronaldo: ”Ronaldo e mai bun ca Messi, asta e sigur”. Un amator al fotbalului a avut probabil cea mai bună idee: să se decidă pe teren care e cel mai bun campionat.

ADVERTISEMENT

”Ar fi frumos dacă s-ar face un meci MLS All Stars vs. Saudi Pro League All Stars”, a completat acesta. Un alt suporter european, care este fan fotbal arab, a făcut o remarcă răutăcioasă la adresa lui Burcă: ”În afară de Burcă și Alioski, este o echipă care face ar face invidioasă Europa”, a fost părerea suporterului.

Dacă e să analizăm strict cifrele, conform Transfermarkt.de, MLS valorează 1.24 miliarde de euro, de 6 ori mai mult ca SuperLiga din România, cotată la puțin peste 200 de milioane de euro. Între timp, prima ligă din Arabia Saudită e cotată la doar 544 de milioane de euro, astfel că cel puțin matematic alegea lui Leo Messi e justificată.

Mai mult, naționala SUA e pe locul 11 în lume, raportat la locul 54 pe care-l ocupă Arabia Saudită, o țară care are momentan miliardele și foamea de fotbal, însă îi lipește experiența. Înainte să aleagă MLS, Leo Messi a fost ademenit, asemeni lui CR7, de arabi cu sute de milioane de euro, însă argentinianul a preferat să meargă în SUA, departe de căldură și mai aproape de familie.

ADVERTISEMENT

Potrivit lui Jaume Roures, apropiat al lui Joan Laporta, președintele Barcelonei, Messi a refuzat chiar o ofertă de 500 de milioane de dolari pe an, spre deosebire de Cristiano Ronaldo, care a plecat fără să stea prea mult pe gânduri la Al Nassr. “Cred că este posibil să revină la Barcelona, chiar dacă saudiții au crescut oferta, peste 500 de milioane de dolari pe an. Deși oferta este de neegalat, toată lumea a văzut cum s-a descurcat Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită. În plus, Leo a spus mereu că vrea să revină la Barcelona și cred că acest factor va cântări foarte mullt. Cred că viitorul lui Messi va fi decis în mai, e termenul-limită”, declara Jaume Roures.