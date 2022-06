Dracula SUPer Race, întâlnirea cu un viitor sport olimpic: stand up paddle

SUP, sau în denumirea sa completă stand up paddle, este sportul nautic cu cea mai rapidă creștere la nivel global. Și vizează prezența în programul olimpic.

Ce este SUP sau stand up paddle

Face deja prozeliți și-n România, iar pentru cei care nu au trăit experiența pe care acesta o propune, Dracula SUPer Race e o bună ocazie pentru un prim contact. Evenimentul se va desfășura pe 5 iunie în Complexul Sportiv Nicolae Navasart de pe lacul Snagov.

SUP sau stand up paddle are rădăcini care duc până cu 1.000 de ani înainte de Hristos. Și, cu certitudine, forma sa modernă provine din Polinezia.

Practic, este vorba despre o plută dirijată de un om care stă în picioare. Astfel că, despre o formă de SUP se poate vorbi și pe plaiurile noastre. Căci în vechime se obișnuia ca lemnul să fie trimis de la munte la șes pe cursul râurilor. Iar buștenii legați pentru a forma o plută erau ghidați de plutașii ce stăteau în picioare.

Bistrița este unul dintre râurile pe care se practica acest tip de transport. Obiceiul este prezent și astăzi, însă, acum, activitatea este doar o experiență specială inclusă în pachetele turistice.

Se consideră că sportul în sine a apărut în 1940. Moment în care, câțiva instructori de surfing din Hawaii au luat vâsle și s-au ridicat pe plăcile de surf ca să-și observa mai bine elevii. Ulterior, a prins viață. Poate și pentru că sesiunile intense de vâslit pe sup sunt recunoscute ca unele dintre cele mai complexe antrenamente pentru condiție fizică. Întrucât se lucrează cu toate grupele de mușchi.

Astfel, disciplina ce poate fi practicată oriunde există apă (lac, râu, fluviu, mare sau ocean) este folosită ca mijloc de pregătire fizică. Dar și ca modalitate de selecție sau de pregătire eficientă pentru canoe, kaiac, canotaj și windsurf.

Nu lipsesc însă nici întrecerile. Și sportivii specializați. Iar succesul de care se bucură a făcut ca SUP să fie între discipline candidate să fie incluse în programul .

De ce Dracula SUPer Race?

Numele este dat de de 10 kilometri, având ca punct central ocolirea insulei pe care se află Mănăstirea Snagov. Cursa în buclă baza Navasart – Mănăstirea Snagov – baza Navasart (10 kilometri) este destinată următoarelor categorii: Profesioniști Feminin – Masculin, Amatori Feminin – Masculin, Juniori (14-18 ani) Feminin – Masculin. Cei care nu au echipament propriu vor putea închiria plăci, în limita stocului disponibil.

”Cum, potrivit legendei, Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești, care a inspirat povestea Contelui Dracula, este înmormântat aici, se recomandă ca toți participanții să-și ia cu ei în cursă, pe lângă pachetul de hidratare, și niște usturoi”, spun, cu umor, organizatorii.

Vorbim despre Petre Condrat, multiplu campion mondial la canoe și antrenor secund al lotului olimpic de canoe. De , antrenor coordonator al lotului național de juniori kaiac-canoe și arbitru al Federației Internaționale de Canoe. Ca și de Răzvan Marinescu, președintele Comisiei de stand up paddle a Federației Române de Kaiac-Canoe.

Aceștia, alături de parteneri și prieteni, au creionat o zi dedicată tuturor celor care vor să iasă pe apă. Pentru că vor exista și ateliere gratuite de inițiere în SUP pentru copii și adulți. Dar și expoziții dedicate echipamentelor sau celor care organizează cele mai interesante excursii de SUP în România, în sezonul 2022.

Programul evenimentului

Pentru pasionații de SUP, dar și cei aflați la primul contact cu acest sport, porțile se vor deschide la ora 10:00. La ora 13:00 este programată cursa copiilor, la care pot participa și cei care încearcă stand up paddlingul pentru prima oară chiar la Dracula SUPer Race.

Cursa de 10 kilometri va începe la ora 15:00, înscrierile încheindu-se la ora 14:00. Toți participanții la cursa de 10 kilometri, indiferent de categorie și de locul ocupat în clasament, au șansa să plece acasă cu o placă de stand up paddle.

Printre cei care vor încerca pentru prima dată această activitate outdoor, pe 5 iunie, se numără și sportivi din alte discipline. Cm ar fi Cătălin Chirilă, proaspăt medaliat cu argint și bronz la Cupa Mondială de Canoe din Racice, Cehia. Sau gimnastul Andrei Muntean, care s-a clasat pe locul 6 la paralele, la Jocurile Olimpice de la Rio.