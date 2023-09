Dragomir anunță apocalipsa: “Începe scandalul la Dinamo”

Dumitru Dragomir nu vede cu ochi buni situația tensionată de la Dinamo. Fostul președinte al LPF este de părere că oficialii clubului din Ștefan cel Mare nu vor reuși să găsească un numitor comun în ceea ce privește administrarea clubului, iar rezultatul acestui conflict va afecta în mod direct echipa.

Dinamo, măcinată de conflicte interne

“Dinamo și-a depășit condiția față de lotul pe care îl are. Burcă este de felicitat. Părerea mea este că vor avea probleme la retrogradare. Nu vă luați după un început bun. Începe scandalul între ei la club, unde e scandal pică performanța. Ei între ei trebuie să-și scoată ochii neapărat.

Sistemul îți ia glanda, nu te împacă. Sistemul nu a împăcat pe nimeni, a tăiat capete, vinovate și nevinovate. Dănuț Lupu are informații mai multe decât mine. Merge pe blat că e băiat deștept, nu își dă cu stângul în dreptul. Fac un pariu cu tine că își rezolva problemele financiare și tot scandal e.

Avocatul acela nu e băiat prost. Acela care a promovat-o și pe Rapid, el știe meserie. Nicolescu. Însă nu are ce are Becali, nu are banul”, a declarat Dumitru Dragomir într-o intervenție telefonică din cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Echipa din Ștefan cel Mare are un as în mânecă

. Managementul lui Nicolescu a adus echipa pe linia de plutire, însă lipsa banilor s-ar putea dovedi o povară prea mare indiferent de abordarea administrativă.

“Eu am avut niște probleme la început cu el, dar nu mai am. E un băiat extraordinar, încearcă, iar eu îi doresc succes să reușească. Să își rezolve problemele financiare și eu încă mențin că din 3 Dinamo să se facă unul singur”, a declarat Dănuț Lupu.

“Dănuț, să știi de la mine, l-am cunoscut, e prieten cu fiul meu, l-am studiat și eu. Are multă minte, doar că nu poți să faci față la nimic fără bani. Te omoară lipsa banilor. Că nu se face nimic în lumea asta fără bani. Pe vrăjeală o duci o jumătate de an, un an. E greu”, a completat Dragomir.

Dinamo, din punct de vedere sportiv, este pe un trend ascendent. Echipa antrenată de Burcă nu a mai pierdut de 4 etape și ocupă locul 10 în Liga I. Cu 8 puncte adunate în 7 partide,

