Omul care le-a ajutat pe Dinamo și Rapid să promoveze: “Mă bucur să văd acest derby în SuperLiga”

Rapid și Dinamo sunt două echipe în creștere de la revenirea în Liga I. Ambele formații bucureștene au fost nevoite să o ia de la capăt în ligile inferioare, iar derby-ul de pe Giulești este primul de la promovarea celor două echipe în primul eșalon.

Rapid – Dinamo, primul derby de la promovare

“Sunt administrator special pentru că în februarie am spus că îmi asum rolul de președinte și toată lumea a sărit pe mine că nu există în insolvență așa ceva și că e o titulatură.Noi ne ducem la Rapid să câștigăm. Avem și noi armele noastre, încercăm să le folosim la cel mai eficient mod, iar la final o să vedem.

E părerea fiecăruia, noi respectăm orice opinie, dar eu știu pentru ce ne pregătim noi și care sunt armele noastre pentru acest meci. Avem niște jucători care sunt accidentați, a anunțat Ovidiu Burcă. Dacă va debuta brazilianul Lucas, este strict decizia lui Ovidiu Burcă. El știe mai bine.

Cine este cel mai în formă și mai bine pregătit pentru meci va juca. Pentru mine e o bucurie că se întâmplă un astfel de derby în Liga I care stârnește atâtea emoții. Mă bucur că am contribuit în trecut ca Rapidul să ajungă unde este astăzi”, a declarat Andrei Nicolescu, administrator special Dinamo.

Rapid este favorită înaintea derby-ului cu Dinamo. În cealaltă tabără, Dinamo vine după o remiză pe teren propriu, scor 1-1, contra celor de la Petrolul Ploiești.

Rapid este favorită în derby

“În prezent, mai puțin, la Dinamo, ca Dinamo să fie unde este acum, iar un astfel de eveniment este o bucurie pentru toți suporterii din România. E un derby în care Rapid pornește favorită datorită investițiilor. E favorită și pentru că e mai bine organizată ca și club, în acest moment, față de Dinamo.

Noi ne pregătim cu tot ce putem noi ca să fim la nivelul acestui derby și ne gândim că putem să exploatăm acele lipsuri pe care le-am văzut în etapele precedente în jocul Rapidului. Nu am nici sentimente, nici resentimente față de Rapid. A fost o perioadă în care am avut, mi-au trecut.

E un capitol închis, am o experiență importantă acolo, am crescut profesional, am făcut și greșeli. Mergem înainte. Nu pot eu să-l comentez pe domnul Dragomir, dânsul mereu a făcut pe oracolul, uneori previziunile dânsului s-au adeverit, dar de cele mai multe ori nu s-au adeverit. Cred că și asta e una dintre acele previziuni care nu are nicio treabă cu realitatea. E doar un cancan și un subiect de presă.

Și noi am tratat serios acest meci intern. Avem motivația necesară pentru a câștiga diseară în Giulești. E posibil să mai facem transferuri, la rubrica veniri. Dacă vom face niște trasnferuri importante, atunci ne gândim să echilibrăm și să și dăm din jucători. A plecat Crețu, noi îi mulțumim pentru ce a făcut pentru club. El nu s-a adaptat”, a punctat Andrei Nicolescu.

