Dragomir, dezvăluiri despre un meci aranjat: “N-ai cum să câștigi astăzi”

După , Nea Mitică a vorbit cu Horia Ivanovici despre un moment în care arbitrii au fost implicați în jocurile de putere. Dumitru Dragomir a dezvăluit o întâmplare despre un meci aranjat care a avut loc la Brașov.

Dragomir, dezvăluiri despre un meci aranjat

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a dezvăluit o întâmplare despre un meci aranjat cu arbitrii, care a avut loc la Brașov. Fostul președinte LPF a intrat în detalii și a oferit și câteva nume importante din fotbalul românesc. Nea Mitică susține că erau implicați și conducătorii cluburilor, dar și oamenii politici.

“Dumnezeu să-i odihnească. Petrea și Petriceanu. Erau colonei de securitate, dacă îmi aduc bine aminte. Și când eram eu la Scornicești eram peste ei, după pe la Vâlcea, pe la Brașov eram și eu mielușel, nu mișcam în fața lor.

M-am dus la un meci la Petrea și i-am zis: ‘Băi, Nea Costică, dă-mi o mână de ajutor că mă dă ăsta afară.’ Nu mai știu cu cine era meciul, în niciun caz cu Dinamo, nu arbitra la meciurile lor. Iar el îmi zice: ‘Băi, Mitică. N-ai cum să câștigi astăzi. Trebuie să faci un meci egal. Vezi că peste capul tău, s-a discutat la alt nivel meciul acesta.’

Cum am intrat la meci, am dat gol, 1-0, apoi 2-0. După au întors meciul și până la final cred că s-a terminat 2-2 sau 3-3. După meci eu eram supărat și ne-a invitat primarul la hotelul partidului, la masă. A venit la mine primarul de la Brașov, trimis de prim-secretarul de la județ, de Ioan Radu (n.r. patronul echipei unde Mitică era președinte).

Venise să stea cu mine, să ne simțim bine. Și atunci l-am întrebat: ‘Domne, de ce faceți peste capul meu?’. Și el voia să știe cine mi-a zis. Și eu i-am spus că aflu tot și că mi-a zis chiar Ioan Radu. Și mi-a zis și el să nu spun nimănui că am vorbit, era speriat de Radu.”, a povestit Dumitru Dragomir.

Nea Mitică a dat de pământ cu o vedetă de la FCSB

Fostul președinte LPF a vorbit, la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ, despre situaţia fotbalistului de la FCSB. , acesta fiind capitolul la care trebuie să lucreze: “Florinel Coman stă nasol cu psihicul.

Este la pământ cu psihicul. Coman trebuie ajutat, categoric. N-ai văzut ce grimase are când iese din teren. Şi în teren are. Nu îi reuşeşte nimic. Nu este fotbalist rău, dar are o linie roşie peste care nu poate trece. Asta este, din păcate.”

