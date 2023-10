Dragomir nu vede cu ochi buni plecarea lui Țepelin de la Gazetă: “Vor găsi redacția goală”

Ringier, compania ce deține publicația de sport, a cerut în avans să îi fie prezentate anumite articole înainte ca acestea să fie făcute publice.

Țepelin a întrerupt colaborarea lui Gazeta Sporturilor

“Să te întreb altceva, cu Ringier. De ce totuși, e clar, s-au despărțit de Cătălin Țepelin, ca să nu spunem că l-au dat afară. Că e clar că l-au mătrășit. Ringier au zis că unilateral, că nu vor. De ce crezi că redacția nu și-a dat demisia să-i lase pe ăia cu redacția goală?

Eu d-asta ți-am zis, când vorbea, că Ringier are o problemă cât casa. Nu se despart, știi cum e, nu ai nicio autoritate, nu mai poți să zici nimica. Și când ceri ceva justificat”, a punctat Horia Ivanovici.

Țepelin a fost înlăturat de la conducerea publicației în urma unor neînțelegeri cu elvețienii de la Ringier. Dragomir vrea să profite de situație și să își deschidă propria sa publicație.

Dragomir vrea să revină în presă

“E greu să își facă ei un ziar nou acum. Ca la mine, găsesc o oportunitate și o întind. Vin ăia de la Ringier într-o zi și găsesc redacția goală. Nu te pui cu revoluționarii și cu mulțimea.

Cu mulțimea e greu. Nu au problema rezolvată, d-aia nu ai plecat. Sunt băieți cu experiență, mi-au tras-o mie. Într-o zi vin și găsesc biroul gol, curat. Ringier trebuie să fie convinsă că dacă îi dă afară nu găsește alții în toată țara.

Păi ce eu am găsit? Vezi, eu eram prietenul vostru, al ziariștilor, Eu în 12 ore am angajat 25 de inși, ca să continui ziarul, după l-am vândut că nu am mai putut. Le fac și o propunere.

Vă dau titlul înapoi la sportul românesc, vă întoarceți înapoi, vă preiau eu, facem un contract beton. Dar, ca patron, mă mai implic și eu din când în când așa. Să știi, ia să mă gândesc să le fac o propunere. Acum le dau și un sediu frumos.

Sediu frumos în bloc nou, îi fac cei mai tari. Pe mine nu mă ia nimeni cu ‘huo’ că eu sunt băiat isteț din naștere. Unde nu poți să sufli nici nu te faci de râs. Păi ce sunt tâmpit să încep un scandal?”, a spus Dumitru Dragomir.

