Andrei Vochin a izbucnit în plâns după cutremurul de la GSP. „Să fie tare!” Video emoţionant Fanatik

GSP a anunţat că acţionariatul elveţian de la Ringier a luat decizia de a-l pune pe liber pe redactorul-şef Cătălin Ţepelin. Jurnalistul a plecat din redacţie într-un cor de aplauze.

Andrei Vochin a izbucnit în plâns după cutremurul de la GSP

Fostul coleg al lui Cătălin Ţepelin, , Răzvan Burleanu, a izbucnit în plâns la FANATIK SUPERLIGA, spunând că Ţepelin trebuie să fie tare:

“Este obişnuit că are o experienţă de peste 20 de ani acolo. A văzut şi presiunea care s-a pus pe Tolo în toată perioada asta de timp sau pe echipa noastră, pe domnul Ioaniţoaia.

Reacţia lor este una frumoasă. Eu cu Cătălin Ţepelin am avut multe discuţii în contradictoriu în aceşti ani, de când am plecat de la Gazeta Sporturilor. La ultima discuţie, am avut senzaţia că avem o discuţie între generaţii.

Deja în momentul în care mi-a dat o replică: «Voi nu greşeaţi, doar noi tinerii greşeam», mi-am dat seama că e cam cum fac acum Generaţia de Aur cu generaţiile următoare. Pe mine m-a bufnit râsul, dar am apreciat că făcând parte din generaţia de după noi, au făcut foarte multe lucruri bune.

Cel puţin, în epoca digitalizării, eu nu ştiu dacă noi puteam să facem ceea ce a făcut Cătălin Ţepelin şi echipa lui de oameni. Dar tot timpul a avut această… eu îi spuneam că mereu trebuie întrebată şi cealaltă parte, el îmi dădea şi alte exemple.

“Nu vreau să se întâmple cu el ce s-a întâmplat cu altcineva. Vreau să fie tare”

Una peste alta, ce a făcut el acolo, a făcut o treabă extraordinară. A fost o muncă foarte mare, acum avea şi concurenţă. Nu este prima decizie a acţionariatului de acolo pentru că a mai fost o persoană extrem de importantă care a primit o decizie.

Un singur lucru vreau să mai spun. Am rugăminte mare la Cătălin Ţepelin, îi cunosc familia, ştiu tot, să fie tare! (a izbucnit în lacrimi) S-o ducă şi să fie tare.

Nu vreau să se întâmple cu el ce s-a întâmplat cu altcineva. Vreau să fie tare. Nu vreau să fac niciun fel de legătură, dar poate este doar o coincidenţă. Acesta nu este ultimul lucru.

Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, dar pe Cătălin îl rog să înţeleagă că nu este ultimul lucru din viaţă. Se pot reface lucrurile”, a spus Andrei Vochin.

Horia Ivanovici: “Să nu fie o reacţie în lanţ, să ne trezim că pleacă şi Cătălin Tolontan”

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că plecarea lui Ţepelin ar putea fi doar o primă piesă din puzzle şi este posibil ca şi să părăsească redacţia:

“Lumea nu ştie, dar este o presiune mare. Pe care o ducem cu zâmbetul pe buze, că asta e meseria noastră! Să nu fie o reacţie în lanţ, să ne trezim că pleacă şi Cătălin Tolontan.

Eu doar atât îmi permit să spun şi nu este doar o speculaţie: să nu fie doar prima mişcare de plăci foarte puternică a unui seism care va avea multe replici, unele poate şi mai devastatoare, cum ar fi şi plecarea lui Tolontan de la Libertatea”, a spus Horia Ivanovici.

