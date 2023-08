Dragomir refuză să lucreze cu Ciolacu: „Nu pot fi cioară după ce am fost vultur”

Dumitru Dragomir l-a lăudat și , însă fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a refuzat categoric să lucreze cu prim-ministrul României. Mitică Dragomir a explicat de ce refuză o colaborare cu Marcel Ciolacu.

Dumitru Dragomir refuză să lucreze cu Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a intrat în atenția sferei sportive din România, mai ales după implicarea în procesul de revenire a FCSB-ului în Ghencea. după reușita echipei lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, fostul șef al LPF a venit cu propuneri pentru premier în direct la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ. Totuși, Mitică Dragomir a refuzat categoric posibilitatea să lucreze cu Ciolacu devenind consilierul pe sport al prim-ministrului.

Mai mult decât atât, Dumitru Dragomir a venit și cu o sugestie: Gică Popescu, președintele campioanei Farul. „Mie mi-a făcut rău Ponta, dar nu pot să spun că e prost. Nu pot! Au greșit ei acolo la partid un picuț. În momentul când a început războiul între fruntașii partidului. Nu au făcut bine, dar, mă rog, să trecem peste astea.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir: „Nu pot fi cioară după ce am fost vultur”

„Am minte, nu numai idei. Să ia unul din ăștia. De exemplu, cum a fost Gică Popescu, consilierul primului ministru. Gică Popescu are ce spune. Eu am fost vultur toată viața mea, nu pot să fiu din când în când și cioară. Am fost vicepreședinte de comisie parlamentară și mă duc consilier?

(n.r. dacă te duci consilier înseamnă că ești cioară?) Înseamnă că sunt cioară, da. (n.r. ești prea jos?) Sigur. Pot să îi fac recomandări, pentru că nu e băiat prost nici Ciolacu. (n.r. e iubitor de sport) Știu. Chiar îl știu.

ADVERTISEMENT

Nu știu cine l-o fi consiliat prost la nivelul lor acolo ca să se spargă cu doamna Firea, eu ți-o spun. Și-a dat seama toată lumea că nu are nicio vină Firea. Mi-a plăcut de Ciolacu, nu a făcut valori vizavi de…”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir, la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, laude pentru Marcel Ciolacu: „Iese președintele României”

Dumitru Dragomir consideră că Marcel Ciolacu a avut un rol esențial la revenirea FCSB-ului în Ghencea. Echipa lui Gigi Becali a câștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-0, la primul meci în „Templu” după opt ani.

După ce l-a lăudat, „Oracolul din Bălcești” a povestit un episod cu Marcel Ciolacu. „Felicitări, Ciolacu! Dacă mai face 2-3 d-astea iese președintele României. Nu am vorbit de trei ori în viața mea cu el. Când am ieșit eu consilier la Primărie mă durea la bască, numai consilier la Primărie nu mă duceam.

ADVERTISEMENT

S-au aruncat ăștia că ce caută Dragomir la PSD. Eu nu eram membru PSD. El a ieșit cu o declarație inteligentă. Domnul Dragomir nu e compatibil cu partidul nostru. Și mi-am luat viteză de acolo, fără să mă simt jignit.

M-a contestat PSD-ul, dar elegant. Dar acum îl laud pentru că a făcut niște lucruri bune… Dacă Ciolacu îi pune pe ai lui să facă un proiect de lege pentru finanțarea sportului juvenil, bunici, părinți, nepoți, copii, toți îl votează pe Ciolacu președinte.

Neapărat trebuie să facă treaba asta. Cu Ghencea a arătat că are sânge în istalație. Talpan i-a călcat pe toți pe cap. Nu a ținut cont de ministru, de comandantul clubului. Și ajungea și la el. Când a simțit că trepădușii îl calcă pe bombeuri, l-a călcat el pe Talpan. Nici la graniță cu rușii nu-l trimite”, spunea Dumitru Dragomir, în exclusivitate la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ.

MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiunea tip podcast care le-a intrat la suflet microbiștilor, poate fi urmărită în fiecare luni, ora 13:15, LIVE, doar pe site-ul FANATIK.RO. Premiera fiecărei ediții are loc miercuri pe canalul de Youtube și paginile de facebook Horia Ivanovici și FANATIK.