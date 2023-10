Dragomir, semnal de alarmă despre Tavi Popescu. „Poate ajunge ca Irinel Columbeanu!”

În direct la emisiunea ”Max Profețiile lui Mitică”, Oracolul Fanatik a dezvăluit că se teme că Tavi Popescu ”va ajunge ca Irinel Columbeanu”, mai în glumă, mai în serios. Principala problemă ar fi anturajul prost al tânărului fotbalist și iubita sa, care l-ar distrage pe acesta de la ce e mai important: fotbalul.

Dragomir, semnal de alarmă despre Tavi Popescu

”Am auzit niște lucruri despre Tavi Popescu ăsta de la Steaua. Să aibă grijă Steaua de el să nu pățească ce pățește și Irinel Columbeanu. Eu mă iau după ce a scris presa, dacă presa minte mint și eu”, a transmis Mitică Dragomir, făcând referire la un articol . ”Și ce tragi tu cu urechea acolo la boschetărie, cu golanii tăi. Las că știu eu”, a completat, amuzat, Horia Ivanovici.

”Doar ce am citit, că e periculos. Am auzit că are o de asta nefericită și un anturaj nefericit. Nu pot să spun mai mult. El crede că e Făt Frumos, ca Irinel. Nu e o problemă dacă se iubesc, poa’ să fie mai mare decât el cu 6, 20 de ani. Să aibă grijă că la 20 de ani poți să aluneci așa de rău, am văzut super talente care s-au distrus din cauza păsăricii. La porumbei mă refer. La porumbițe”, a completat Oracolul.

”Sau la guguștiuci. Chiar riscă Steaua să-l piardă?”, , înainte ca Mitică Dragomir să tragă concluzia: ” Dacă e adevărat…s-ar putea să fi luat ce nu e bun din presă, să vorbim din auzite, din probe. Dacă e adevărat e deranj mare. El joacă acum bine, voi nu înțelegeți fotbalul ăsta”.

Gigi Becali, reacție dură despre viața sentimentală a lui Tavi Popescu

Așa cum scria, inclusiv patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, e îngrijorat când vine vorba despre alegerile făcute de Tavi Popescu pe plan sentimental. În vârstă de 20 de ani, Tavi Popescu părea că este pariul favorit al lui Becali, jucătorul care va fi vândut cu zeci de milioane de euro, însă tânărul fotbalist pare că nu se mai regătește în ultima perioadă.

Problema lui Tavi Popescu ar fi iubita mai în vârstă cu 6 ani și anturajul fotbalistului. ”Nu știu, habar nu am, știu că are o prietenă și vrea să se însoare, i-am luat apartament. Dacă e cu 6 ani nu e în regulă, dar e treaba lui viața particulară, nu mă bag eu. Nu știu ce se întâmplă cu el.

De unde să știu eu? Ce să faci, mă tată? Nu vreau să vorbesc. Trebuia să zic o glumă și nu e bine să o zic. Era să mă scap să zic o glumă cu Tavi. I se înmoaie genunchii, hai să fiți sănătoși”, a declarat Gigi Becali. Tavi Popescu se iubește cu o tânără de 26 de ani, studentă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

Avertismentul lui Mitică pentru Tavi Popescu