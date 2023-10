Becali, îngrijorat din cauza lui Tavi Popescu: “Poate i se înmoaie genunchii”. Ce știe despre iubita lui

În vârstă de 20 de ani, Popescu a intrat pe parcursul meciului, însă evoluția sa a fost mult sub așteptări. În acest moment, vedeta lui Gigi Becali nu reușește să își facă loc în primul 11 al echipei.

Octavian Popescu este rezervă de lux la FCSB

“E adevărată povestea asta, ce am auzit eu prin târg, că Tavi Popescu nu mai joacă pentru că are o prietenă mai mare cu 6 ani decât el? De ce nu mai joacă, domnul Becali? Băiatul acesta are talent!”, a spus Horia Ivanovici.

Octavian Popescu a strâns 10 partide în acest sezon de Liga I, dintre care 7 ca titular. În ciuda potențialului său imens, Popescu a reușit să înscrie doar de două ori. Problema tânărului jucător de la FCSB este concurența pe post cu Florinel Coman.

Coman joacă pe același post cu Popescu

Octavian Popescu s-a remarcat la FCSB pe poziția de extremă stângă. Acolo, Popescu a reușit să marcheze 10 goluri în sezonul 2021 – 2022. De la revenirea pe teren al lui Florinel Coman, Octavian Popoescu a fost nevoit, de multe ori, să evolueze în centrul terenului sau în partea dreaptă

“Nu știu, habar nu am, știu că are o prietenă și vrea să se însoare, i-am luat apartament. Dacă e cu 6 ani nu e în regulă, dar e treaba lui viața particulară, nu mă bag eu. Nu știu ce se întâmplă cu el.

De unde să știu eu? Ce să faci, mă tată? Nu vreau să vorbesc. Trebuia să zic o glumă și nu e bine să o zic. Era să mă scap să zic o glumă cu Tavi. I se înmoaie genunchii, hai să fiți sănătoși”, a declarat Gigi Becali.

Octavian Popescu nu a reușit o partidă strălucită contra celor de la Botoșani. În vârstă de 20 de ani, Popescu a intrat pe teren în minutul 62 în locul lui Alexandru Băluță.

După succesul de la Botoșani, FCSB a ajuns la 29 de puncte în clasament. Echipa antrenată de Charalambous are 9 victorii în 12 meciuri și este liderul Ligii I. Pentru FCSB, urmează două deplasări importante. Petrolul și Oțelul sunt duelurile pentru care liderul trebuie să se pregătească.

