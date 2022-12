Dragoș Bon și-a fixat obiectivul în Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște: „Vizăm victoria și nu luăm în calcul al rezultat”

Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Dragoș Bon este încrezător în jucătorii formației din Bănie și speră să obțină al doilea succes consecutiv pe banca „alb-albaștrilor”.

Dragoș Bon, categoric înainte de Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște: „Este clar că vizăm victoria și nu luăm în calcul al rezultat”

Universitatea Craiova vrea să își ia revanșa împotriva Chindiei Târgoviște, după remiza obținută împotriva dâmbovițenilor pe stadionul „Ilie Oană”. a declarat că ia în calcul doar o victorie cu trupa antrenată de Toni Petrea.

ADVERTISEMENT

„Nu traversăm un moment foarte fericit, iar această victorie era vitală (n.r. cu CS Mioveni, scor 1-0) și cred că a adus încrederea necesară pentru băieții noștri, sper să avem o fața mai bună în întâlnirea cu Chindia Târgoviște. Obiectivul nostru sunt cele trei puncte, este clar că vizăm victoria și nu luăm în calcul al rezultat.

Dacă jocul rezultatelor ne ajută să urcăm în clasament este cu atât mai bine, dar sunt importante cele trei puncte și consolidarea locului de play-off. Victorile aduc victorii, liniște, entuziasm și încredere, iar victoria la Mioveni a fost vitală”, a declarat Dragoș Bon.

ADVERTISEMENT

Antrenorul intermediar al „alb-albaștrilor” are încredere în jucătorii Universității Craiova și se așteaptă ca aceștia . Dragoș Bon a transmis că își dorește să rămână alături de formația din Bănie, indiferent de postura pe care o va ocupa în club.

„Atitudinea jucătorilor este una pozitivă, iar toți sunt conștienți de situația în care ne aflăm și am mare încredere în potențialul lor. Sunt convins că vor avea un spirit de luptă și le vor face un mic cadou de Crăciun fanilor. Este foarte important să câștigăm acest joc, după îmi doresc să rămân alături de echipă, indiferent din ce postură va fi”, a spus tehnicianul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, probleme înaintea confruntării cu Chindia: „Nu a putut fi recuperat”

Oltenii pot încheia anul 2022 pe podiumul din SuperLigă, dacă FCSB și Rapid București vor face pași greșiți în ultimele confruntări din acesta an. Dragoș Bon a declarat că Universitatea Craiova nu va renunța la titlul de campioană a României, atâta timp cât mai există șanse matematice.

„Este mult spus să vorbim de titlu în momentul acesta, dar ne dorim să câștigăm cât mai multe meciuri și să ne jucăm șansa până la capăt. Atâta timp cât există posibilitatea matematic nu trebuie să ne dăm deoparte”, a declarat Dragoș Bon.

ADVERTISEMENT

Mihai Căpățînă este suspendat pentru confruntarea cu Chindia Târgoviște, iar Dragoș Bon nu se va putea baza nici pe Ivan Martic, Elvir Koljic și Giedrius Arlauskis. Tehnicianul „juveților” a declarat că staff-ul medical nu a putut să îl recupereze pe Ștefan Baiaram, accidentat în meciul din Cupa României Betano cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

„Căpățînă este suspendat, dar există probleme mai vechi cu Arlauskis, Martic și Koljic. Nici Ștefan Baiaram nu a putut fi recuperat din păcate și cu siguranță nu îl vom vedea mâine seară. Noi încercăm să nu scăpăm niciun amănunt, pentru că micile detalii fac diferența.

Sperăm că am reușit să luăm toate măsurile pentru a avea un joc frumos și să câștigăm cele trei puncte. A fost un eșec acea partidă încheiată la egalitate, pentru că am primit și golul pe final. Am analizat foarte bine adversarul și sper să arătăm foarte bine”, a spus antrenorul Universității Craiova.