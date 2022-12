Sărbătoare în familia „alb-albastră”. Jucătorii Universității Craiova au fost ajutoarele lui Moș Crăciun: „Sunt momente frumoase pentru noi”. Video

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar jucătorii „alb-albaștrilor” le-au făcut o surpriză „leuților” din Bănie înaintea ultimei confruntări din 2022. Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște se va juca sămbătă, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Sărbătoarea în familia „alb-albastră”. Jucătorii Universității Craiova au fost ajutoarele lui Moș Crăciun

, scor 1-0, și au petrecut alături de juniorii formației din Bănie de sărbătoarea pomului de Crăciun. Alături de aceștia au fost prezenți și Aurel Beldeanu, Nae Ungureanu și Sorin Cârțu.

Spiritul Crăciunului i-a cuprins pe olteni, care și-au adus aminte de amintirile plăcute în copilărie. Jucătorii Universității Craiova au luat loc printre cei mici și s-au bucurat împreună cu ei de activitățile pregătite de conducerea „alb-albaștrilor”.

Spre bucuria copiilor, Moș Crăciun și-a făcut apariția pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta a fost ajutat de jucătorii Universității Craiova, iar fiecare dintre juniori și-a primit cadoul la finalul evenimentului organizat de olteni.

Pregătirile pentru meciul cu Chindia Târgoviște sunt în toi, iar oltenii speră să obțină cele trei puncte în ultima confruntare din 2022. Dragoș Bon le-a transmis micilor suporteri că îi așteaptă sămbătă pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Sper ca într-o zi să îmbrăcați tricoul sfânt al Universității Craiova. Îmi doresc ca sâmbătă, de la ora 20:30, să fiți aici și să ne încurajați la ultimul din acest an și să ne bucurăm la final, pentru că așa este la Craiova și așa va fi mereu. Sărbători fericite”, a transmis antrenorul intermediar al Universității Craiova.

Vladimir Screciu, despre sărbătoarea pomului de Crăciun: „Încă sunt copil și am trăit aceleași sentimente”

Mijlocașul oltenilor și-a reamintit de momentele petrecute pe stadionul „Ion Oblemenco”, atunci când se afla la Centrul de Copii și Juniori al . Vladimir Screciu a mărturisit că a trăit aceleași sentimente din anii trecuți la evenimentul „alb-albaștrilor”.

„Încă sunt copil și am trăit aceleași sentimente, așa le-au trăit și copii din tribună. Sunt niște sentimente speciale în această perioadă, pentru că toată lumea încearcă să fie cât mai bună. Sunt niște momente frumoase pentru noi și copii”, a spus mijlocașul Universității Craiova.

Vladimir Screciu a declarat că o victorie în ultimul meci din 2022 cu Chindia le-ar face vacanța mai fericită oltenilor. Acesta a mărturisit că formația din Bănie nu traversează cea mai bună formă și speră ca suporterii să îi sprijine în continuare.

„Mereu voi fi aproape de familie, așa cum am fost în anii trecuți și o să petrec cu ei. Sperăm să luam cele trei puncte, pentru că avem nevoie de ele. Cred că o să ne facem vacanța mai plăcută, dacă luăm cele trei puncte. Trecem printr-o perioadă mai puțin bună, dar trebuie să o scoatem la coadă.

Mergem înainte și sperăm să fie alături de noi (n.r. suporteri). Pentru mine cred că a fost cel mai reușit an, pentru am avut cele mai puține accidentări. M-am simțit din ce în ce mai bine și sper să fiu sănătos. Pentru echipă cred că a fost un an destul de ok, dar sper ca anul viitor să fie mult mai bogat”, a declarat Vladimir Screciu.