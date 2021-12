Drama prin care a trecut Cabral. Ce i-a făcut tatăl său: “Am pornit în viaţă părăsit”

Cabral a povestit despre drama prin care a trecut cu mulți ani în urmă, după e a fost părăsit de tatăl său. Prezentatorul emisiunii „Ce spun românii” este mereu cu zâmbetul pe buze, însă a trecut și prin momente dificile de-a lungul timpului.

Soțul Andreei Ibacka nu a avut o copilărie ușoară, dar a avut încredere în forțele lui. Vedeta Pro TV consideră că greutățile prin care a trecut l-au făcut cine este astăzi.

Prezentatorul TV este de părere că optimismul îi poate ajuta foarte mult pe oameni să realizeze ceea ce își doresc.

Cabral, despre drama prin care a trecut în copilărie

Cabral a fost părăsit la doar câteva săptămâni după ce a venit pe lume. A crescut alături de mama sa, la țară, femeia care este un adevărat exemplu pentru el.

Prezentatorul TV spune că a învățat să aibă încredere în el datorită celei care i-a dat viață. Indiferent de greutățile prin care a trecut, Cabral s-a ridicat de fiecare dată.

„Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc. Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață.

Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine”, a scris Cabral pe său.

Cabral a mai povestit și despre cum muncea înainte să devină cunoscut și cum acea perioadă l-a ajutat foarte mult. Actorul și prezentatorul TV nu s-a lăsat niciodată descurajat.

„Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători, niște tâlhari din ăia de la RoSprint… crăpați la încheieturi.

Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas.

Am avut încredere că pot.Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de „nu poți” și nici de „n-ai cum”.”, a mai povestit partenerul de viață al Andreei Ibacka.

„Nu m-am considerat niciodată un exemplu”

nu se consideră un exemplu, dar îi îndeamnă pe oameni să fie încrezători în forțele lor și să știe că pot face orice dacă își doresc cu adevărat acest lucru.

„Nu m-am considerat niciodată un exemplu, pentru că nu sunt. Nu m-am dat exemplu, pentru că nu cred că merit.

Nu m-am arătat cu propriile degete… pentru că mi se pare că mi-aș arăta doar defectele. Dar dacă vreodată îmi ceri un singur sfat, o să-ți spun simplu: ai încredere.

Ai încredere în tine, trăiește fiind convins că poți face orice. Ai încredere în ce poți învăța, în ce poți construi, în ce poți realiza.”, a mai scris Cabral.

Cabral este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România. Prezentatorul de la Pro TV a fost luptător de kickboxing, este antrenor de Tae Bo și a jucat și în câteva filme și seriale din România.

Cariera de prezentator TV și-a început-o în 1998, la Antena 1, la emisiunea „Roata de rezervă”. A prezentat timp de câțiva ani emisiunea „Poveștiri de noapte” alături de Mircea Solcanu, la Acasă TV.