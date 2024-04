Dramă cumplită pentru o cântăreață din România! A rămas fără o mână, prinsă în ușile trenului

Dramă cumplită pentru o îndrăgită cântăreață din România! Bunica ei a rămas fără o mână, în timp ce se grăbea să prindă trenul, dorind să își cumpere un cal. Ancuța Birte își spune povestea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Talentata cântăreață de muzică populară a vorbit despre proiectele sale artistice, unul dintre ele realizat cu gândul la bunica ei, care a trecut, din nefericire, printr-un moment cumplit în urmă cu câțiva ani.

Ancuța a cochetat cu muzica de mică, iar prin muncă a reușit să își îndeplinească marele vis. Una din melodiile sale spune povestea bunicii care a rămas fără o mână, după ce i-a fost prinsă în ușile de la tren.

Ancuța Birte spune povești prin muzica ei

„De când eram mică, muzica a făcut parte din viața mea. Nu aveam nici doi anișori și dansam în fața televizorului. Chiar dacă părinții m-au dus în străinătate la o vârstă destul de fragedă, departe de meleagurile natale, mai exact la doi ani. Eu am crescut cu muzica populară în casă. Moștenesc darul ăsta de la mama mea. Și ea și-a dorit să devină, când era mică, interpretă de muzică populară și să le încânte sufletele oamenilor.

Din nefericire, visul ei n-a mai devenit realitate, căci pe vremea aia fetele se măritau din timp, destul de tinerele, dar mami tot timpul a avut speranța că măcar una din fetele ei va cânta. Cam toată copilăria am petrecut-o în Spania, iar la vârsta de 18 ani m-am decis să mă întorc în România să încep cariera muzicală. Atunci am făcut primele înregistrări ale unor piese”, povestește, pe scurt, îndrăgita cântăreață, despre începuturile ei muzicale, pentru FANATIK.

„M-a afectat destul de mult”

Prin muzica ei, Ancuța Birte vrea să spună povești care să ajungă la sufletele ascultătorilor. este una de dragoste. Ancuța nu cântă doar pentru inimile înflăcărate sau rănite!

Unul din momentele care a marcat-o profund, pe care l-a transformat în artă, a fost episodul în care bunica ei dragă și-a pierdut mâna. „I-am îndeplinit bunicii mele dorința de a-și spune povestea, printr-un cântec. Mai exact, e vorba de dragostea pentru animale, căci ea a rămas fără mână când voia să își cumpere un cal.

Pentru piesa în care bunica mea are, practic, cuvântul, am primit numeroase critici și comentarii răutăcioase. M-au durut, mai ales că atunci eram și la începutul carierei. M-a afectat destul de mult. Am învățat să trec peste asta și am realizat că lumea este rea și o să mă mai confrunt și cu lucruril de genul ăsta”, s-a confesat Ancuța Birte, pentru FANATIK.

Cu ce cântăreață celebră vrea să colaboreze blondina

Cât despre planurile ei de viitor, cunoscuta cântăreață de spune că lucrează deja la câteva melodii, unul dintre proiecte cooptându-l chiar pe nepotul ei, Nicolas Birte. Dintre artiștii mai mari de pe piață, Ancuța a pus deja ochii pe câțiva.

„Sunt mulți interpreți pe care îi îndrăgesc. Mi-aș dori să cânt măcar o dată cu ei. Andra este una din preferetale mele. Îmi place de ea, plus că e ardeleancă, de aici de la mine”, ne-a mai povestit Ancuța, extrem de entuziasmată, transmițând, astfel, un mesaj către